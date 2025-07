Última hora oficial, el Barça pren una decisió inesperada amb Ter Stegen: gran notícia

Ter Stegen sap que està vivint els seus últims dies com a jugador del Barça, però la seva intenció és lluitar fins al final i posar-li les coses complicades al club que lidera Laporta. Ter Stegen no viatjarà a la gira per Àsia, ja que ha decidit operar-se dels seus problemes d'esquena, i el curiós és que ha anunciat que estarà 3 mesos de baixa. Com és evident, el Barça no podrà usar el seu salari per inscriure, cosa que ha provocat un gran enuig en Joan Laporta i la posterior reacció molt inesperada del Barça

El Barça només podria usar el salari de Ter Stegen per inscriure si la baixa del porter alemany durés 4 mesos, però tot sembla indicar que ja no serà així. Ter Stegen ha provocat el Barça i, ara, el club culer està decidit: vol actuar de seguida per perjudicar l'alemany, que segueix tensant la corda davant la seva situació actual. Cal recordar que el Barça, amb Joan García encara sense inscriure, no compta amb un Ter Stegen que, de moment, no vol marxar del club del qual és capità.

El Barça vol provocar l'adeu de Ter Stegen i, per això, està disposat a prendre una decisió inesperada: no deixarà ningú indiferent. Joan Laporta n'està fart i està disposat a carregar-se el porter alemany, que es quedarà a Barcelona mentre la resta del grup blaugrana viatja al Japó i Corea del Sud. Hansi Flick vol que aquest culebrot s'acabi com més aviat millor, per la qual cosa Joan Laporta ha pres una decisió dràstica que provocarà l'enuig del segle a Can Barça.

Ter Stegen, capità del primer equip del Barça, té contracte amb el club culer fins al 2028 i no vol finalitzar-lo. El Barça li ha comunicat que no serà titular, però el porter alemany està disposat a lluitar i competir per un lloc sota pals. Ter Stegen no ha captat el missatge del Barça o, millor dit, l'ha captat perfectament, però es fa el sord: no vol marxar i anuncia que estarà 3 mesos fora

"El que ha fet Ter Stegen és inèdit. Ha anat a perjudicar el Barça", asseguren fonts del club, que recorden que, si no està 4 mesos de baixa, no es pot usar el seu salari per inscriure. Dit d'una altra manera: Ter Stegen s'ha assegurat que, per culpa seva, Joan García i Marcus Rashford encara no puguin ser inscrits, cosa inèdita i mai vista abans a Barcelona.

Al Barça al·lucinen, perquè sempre és un metge qui determina el temps de baixa d'un futbolista després d'una operació. L'enuig al Barça és bestial i el club culer, encapçalat per Laporta, medita prendre una decisió dràstica i inesperada

Segons ha avançat 'Mundo Deportivo', el Barça té la intenció de treure-li la capitania del primer equip a Ter Stegen, cosa que serviria per deixar-lo encara més fora de la dinàmica. Ter Stegen no viatjarà al Japó i tampoc formarà part de les primeres convocatòries de LaLiga espanyola, ja que s'operarà per solucionar les seves reiterades molèsties a l'esquena.