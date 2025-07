Nico Williams va estar molt a prop del Barça i era la prioritat de Joan Laporta, però finalment l'extrem esquerre que ha arribat a Barcelona ha estat Marcus Rashford. El davanter anglès de 29 anys arriba cedit del Manchester United i té molt clar que té a les seves mans el poder demostrar que és un jugador TOP a nivell mundial. El Barça, per la seva banda, està molt satisfet amb el rendiment de Marcus Rashford: ha arribat molt preparat als entrenaments i apunta a ser important en els esquemes de Flick

Nico Williams, per la seva banda, ja s'entrena amb l'Athletic Club i està rebent tot tipus de missatges per part dels jugadors del Barça, que segueixen demostrant estar enfadats. Nico Williams s'havia compromès amb diversos dels seus companys de Selecció, però els va deixar tirats i ara tenen gana de revenja. Marcus Rashford, conscient d'això, ha trencat el seu silenci i ho ha aprofitat per llançar un missatge clar i directe cap a Nico Williams, amb qui es veurà les cares a LaLiga

Marcus Rashford ja és el fitxatge estrella del Barça en aquest mercat de fitxatges, quelcom que el davanter anglès ha comprès a la perfecció. Marcus Rashford té opcions que el Barça se'l quedi en propietat, però, per això, haurà de demostrar que encara té futbol a les seves cames tot i la seva situació actual. Cal recordar que Marcus Rashford no entra en els plans del Manchester United, però que ve de completar una bona cessió a l'Aston Villa anglès d'Emery

Oficial, Marcus Rashford trenca el seu silenci i amenaça Nico Williams: 'Ja no hi...'

Marcus Rashford, per estatus i per salari, s'ha convertit en el gran fitxatge del Barça en aquest mercat de fitxatges d'estiu. Joan Laporta aspira a tancar un altre gran fitxatge, però dependrà del 'fair play', per la qual cosa no sembla estar assegurat. Nico Williams estava per davant de Marcus Rashford a la llista de prioritats del Barça, però el davanter de l'Athletic no va voler arriscar-se i, per tant, l'anglès ha acabat arribant

Marcus Rashford ja ha estat presentat i ha aprofitat les seves primeres entrevistes per enviar-li un missatge clar a Nico Williams. El davanter anglès ha destacat que ha notat "molta gana al vestidor tot i que l'equip ve de guanyar" i ha llançat un missatge d'amenaça a Williams. Rashford portarà el dorsal 14, una xifra amb molt de pes simbòlic en la història del barcelonisme, ja que va ser la que va portar Thierry Henry, ídol del nou davanter del FC Barcelona

"Sento que soc a casa meva", va declarar Marcus Rashford en un dels moments més comentats de l'acte de benvinguda. A més, l'anglès també va tenir espai per enviar-li un clar missatge a Nico Williams. "Amb la plantilla que tenim es pot anar a guanyar-ho tot, som seriosos candidats a tots els títols", va apuntar un Marcus Rashford que ha fet oblidar el plantó de Nico Williams