El mercat de fitxatges del Reial Madrid està sent històric, però Florentino Pérez té ganes de més i prepara 115 milions d'euros per fitxar el gran crack del Manchester City. Tot i haver tancat els fitxatges d'Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold i Franco Mastantuono, el Reial Madrid prepara 115M€ per desbancar el Manchester City de Pep Guardiola. Xabi Alonso vol un migcampista de talla mundial i el Reial Madrid va amb tot amb la finalitat de fitxar el millor en aquesta posició: 115 milions d'euros ja preparats.

Segons ha avançat el ‘The Sun’ a Anglaterra, el Reial Madrid estaria preparant 115 milions d'euros per fitxar Rodri, migcampista espanyol i actual guanyador de la Pilota d'Or. Segons la premsa anglesa, Rodri seria el gran somni del Reial Madrid i Florentino Pérez estaria disposat a fer una bogeria amb l'objectiu d'assegurar-se la presència del pivot defensiu. Xabi Alonso ja va deixar clar que necessitava reforços al centre del camp i, ara, tot sembla indicar que el Reial Madrid tirarà la casa per la finestra per aconseguir-los.

Rodri seria el gran fitxatge del Reial Madrid en aquest mercat de fitxatges. Un mercat de fitxatges que també podria ser clau a nivell de sortides, ja que el Reial Madrid espera ingressar uns 100 milions d'euros per la venda de Rodrygo, davanter brasiler.

Gran notícia! El Reial Madrid prepara 115M€ per fitxar el crack del Manchester City

Kylian Mbappé portarà el dorsal número '10', Vinícius Júnior seguirà al Reial Madrid a l'espera de renovar el seu contracte i Rodrygo té moltes opcions de ser traspassat al Liverpool. Amb els diners de Rodrygo, el Reial Madrid estaria estudiant oferir 115 milions d'euros per Rodri, pivot de 29 anys amb contracte en vigor amb el Manchester City de Guardiola. Rodri estaria disposat a fitxar pel Reial Madrid, però encara no hi ha acord entre Manchester City i Reial Madrid, així que la seva paraula no té tant de pes actualment.

Segons el ‘The Sun’, el Reial Madrid estaria preparant una oferta per intentar fitxar Rodri. Aquesta oferta serà de 100 milions de lliures, uns 115 milions d'euros. Guardiola considera Rodri clau en el seu equip i no pensa desprendre-se'n, però amb aquests 115 milions damunt la taula, els dirigents del City podrien considerar-ho.

A més, Rodri acaba contracte el 2027, per la qual cosa el Manchester City s'arrisca a perdre'l gratis si no aconsegueix la seva renovació o venda. El Madrid n'és conscient i jugarà les seves cartes, encara que per fitxar Rodri abans haurà de vendre, com a mínim, Rodrygo, que ha perdut protagonisme amb l'arribada d'Alonso.