Adeu Barça, Íñigo Martínez surt guanyant: Deco ja ho va avisar, tenia raó

La defensa del Barça és, a dia d'avui, una de les més completes i sòlides del futbol europeu. A l'eix central competeixen diversos dels millors centrals del continent: Cubarsí, Iñigo Martínez, Araújo, Eric García i Andreas Christensen. Mentre que als laterals, Koundé i Balde parteixen com a titulars per davant d'Héctor Fort i Gerard Martín.

Amb Joan García assentat a la porteria i un bloc ben estructurat al davant, la rereguarda culer transmet seguretat i confiança a parts iguals. Tanmateix, fa pocs dies, Deco ja va avisar que mantenir cinc centrals no era viable a nivell esportiu ni econòmic. El seu missatge va ser clar: un d'ells havia de sortir i, segons les seves paraules, Araújo és completament intocable.

Deco ho té clar: Iñigo Martínez o Andreas Christensen

En les seves declaracions, Deco va deixar entreveure que tant Cubarsí com Eric García tenen el suport del cos tècnic. El primer, per la seva irrupció meteòrica; el segon, per la seva joventut, el seu baix cost salarial i la seva identificació amb el club. Això deixa Iñigo Martínez i Andreas Christensen al centre del debat.

Per decidir qui es queda al Barça, Deco ha valorat la regularitat d'Iñigo Martínez, el seu lideratge silenciós i la seva perfecta adaptació al vestidor. En canvi, Andreas Christensen, tot i que ha rendit bé quan ha jugat, arrossega un historial de lesions preocupant i té un salari més elevat. A més, el seu valor de mercat actual el converteix en una oportunitat per generar una bona quantitat d'ingressos amb la seva venda.

Andreas Christensen, el gran damnificat

Deco ja ha pres una decisió: qui farà les maletes serà Andreas Christensen. Tot i que el danès va arribar lliure i ha ofert un nivell més que correcte, la seva sortida servirà per ajustar el límit salarial i per alliberar espai per a altres prioritats. S'ha taxat en 30 milions d'euros i no falten equips interessats a fer-se amb els seus serveis.

El Newcastle i l'AC Milan són els dos principals pretendents a Europa, mentre que a l'Aràbia Saudita apareix l'Al Nassr. La intenció del Barça és clara: si algun d'aquests equips posa els diners sobre la taula, l'operació es tancarà sense més complicacions. Andreas Christensen ja ha estat informat de la seva situació i s'espera que prengui una decisió en breu.

En paral·lel, Iñigo Martínez s'afiança com un dels homes de confiança de Flick per a aquesta temporada. El tècnic alemany valora la seva experiència, la seva fiabilitat tàctica i la seva capacitat per competir al màxim nivell fins i tot amb menys ritme. A més, el seu rol al vestidor està ben considerat tant per Deco com pels capitans.