Última hora: Hi ha nous secrets sobre el possible dopatge al Barça, Laporta ho explica

El Barça, una vegada més, té a tocar un nou triplet històric i això genera una gran preocupació, sobretot a Madrid. En aquestes últimes setmanes han sortit acusacions i teories de tot tipus, però les principals van relacionades amb el dopatge. Diversos aficionats i grups d'opinió han començat a difondre que alguns jugadors del Barça s'estarien dopant, quelcom desmentit rotundament pel Barça.

Primer van ser els embenats, usats als canells per part de jugadors com Lamine Yamal o Raphinha, però ara també sospiten dels guants. Lamine Yamal va ser suplent contra el Real Valladolid, però va entrar en detriment de Dani Rodríguez i ho va fer usant guants. Alguns forofos van aparèixer a les xarxes socials criticant aquest detall, ja que estaria usant els guants per ocultar ferides produïdes pel dopatge.

Com és evident, no tot són teories generades per aficionats a les xarxes. Fa setmanes, l'exmetge del Madrid Niko Mihic va deixar caure que "tothom sap que la forma senzilla d'accedir a les venes és pels canells i les mans". La teoria? Que els jugadors del Barça estarien usant embenats per ocultar ferides a mans i canells provocades per punxades.

Hi ha novetats al Barça: nova insinuació, hi ha nous secrets i Laporta ho sap

La polèmica i la rivalitat entre Barça i Real Madrid està més viva que mai i no sembla que vagi a acabar pròximament. L'últim ha estat una greu acusació de dopatge arribada des de Madrid, on s'assegura que fins a 7 jugadors del Barça s'estarien dopant.

El Barça, liderat per Hansi Flick, està més a prop que mai de guanyar aquesta nova edició de LaLiga EA Sports, quelcom que, sens dubte, genera molt de dolor i frustració des de Madrid. Històricament sempre s'ha buscat generar polèmica quan el Barça guanya, però en aquestes últimes hores ha cobrat força una teoria que va molt més enllà del normal i convencional. Des de Madrid s'assegura que el Barça podria comptar amb diversos jugadors 'dopats' i els principals assenyalats són Lamine Yamal, Raphinha i Robert Lewandowski.

Hi ha dopatge al Barça? Nova opinió reveladora, el Barça ho sap

Ara bé, en aquestes últimes hores ha aparegut una altra opinió que contradiu el que s'ha exposat anteriorment, sobretot per part de l'exmetge del Real Madrid. El metge del Cagliari, Marco Scorcu, li ha donat un cop de mà a Laporta i ha confessat la seva opinió. Scorcu, vicepresident de la Federació de Metge de l'Esport italià, ha qualificat d'“absurdes” les acusacions de dopatge vinculades al Barça, assegurant que creu més en la “superstició”.

"Si algú té alguna cosa a amagar, per què utilitzar el canell o la mà i no altres punts menys visibles? Crec més en la superstició. La raó? Només per facilitar la curació d'una patologia prèvia", va assegurar Scorcu.

Els jugadors del Barça i Joan Laporta continuen prenent-se aquests atacs a broma. L'últim a reaccionar va ser Pau Víctor, que usa aquest tipus d'embenats i que no va dubtar a l'hora de riure's sobre l'antic metge del Madrid.