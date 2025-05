Ningú ho esperava, Toni Kroos diu el que molts pensen de Pedri: 'És gairebé m...'

Toni Kroos va deixar un buit molt difícil d'omplir al Real Madrid. Durant més d'una dècada va ser l'amo i senyor del centre del camp blanc. Va dominar partits amb elegància, visió i qualitat, però tot va canviar quan va anunciar la seva retirada l'estiu passat.

Florentino Pérez va prendre una decisió arriscada: va decidir no fitxar un substitut directe. Va creure que l'equip podria assumir la seva baixa sense problemes. Avui, mesos després, queda clar que va ser una decisió equivocada, ja que el Real Madrid ha patit enormement aquesta temporada sense un organitzador com Toni Kroos.

La situació al Real Madrid contrasta molt amb el que succeeix al Barça. A la Ciutat Comtal gaudeixen d'un Pedri que s'ha consolidat definitivament després de superar el seu llarg calvari amb les lesions. El '8' està jugant a un nivell extraordinari i l'equip nota clarament quan està sobre el camp: Pedri domina, organitza i decideix partits gràcies a la seva superioritat.

Toni Kroos es rendeix davant Pedri

Precisament sobre Pedri ha volgut parlar Toni Kroos. L'ex del Real Madrid ha sorprès amb unes declaracions sobre el canari en les quals ha dit que "Pedri és gairebé més important que Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski. Són ells qui decideixen el resultat, però Pedri és actualment el millor jugador del món en la seva posició", ha reconegut.

Però Toni Kroos no s'ha quedat aquí, també ha dit públicament que Pedri "es troba a faltar sempre quan no hi és. No només marca gols o dona assistències, Pedri aporta solucions en cada jugada".

A més, Kroos ha analitzat amb detall la capacitat de Pedri per influir en els partits. Ha destacat especialment el que està fent a la Champions: "Supera els seus rivals constantment, i a LaLiga, encara més. Ha regatejat defenses una mitjana d'11 a 12 vegades per partit, que és el més difícil per a un migcampista".

Fins i tot ha recordat la seva experiència personal enfrontant-se a Pedri: "Ho vaig viure personalment, diverses vegades vaig pensar que podria aturar-lo. Pedri no sembla ràpid, però regateja per tot arreu. Ni tan sols vaig poder fer-li una falta, no sembla veloç, però ho és per la seva facilitat per moure's".

Sens dubte, unes paraules que reforcen la dimensió futbolística de Pedri. Toni Kroos ha reconegut el que molts pensen: el Barça té en Pedri el millor migcampista del moment. És per això que el Real Madrid faria bé en començar a sondejar el mercat de fitxatges a la recerca d'un relleu per a l'alemany.