¡Última hora! Marcus Rashford avisa a Lamine Yamal: 'Raphinha se lo merece...'

Marcus Rashford es el gran fichaje del Barça en este mercado de fichajes, por mucho que haya llegado cedido y que su futuro en Barcelona todavía sea incierto. Tras debutar en Liga con el Barça, el delantero inglés cedido por el Manchester United ha concedido una entrevista al 'Diario SPORT' para analizar sus primeras semanas como jugador culer. Además de repasar sus vivencias y mejores momentos, Marcus Rashford ha utilizado dicha entrevista para lanzar un claro aviso a Lamine Yamal: considera que Raphinha "está a la altura" del español.

Marcus Rashford no fue titular en el primer partido de Liga del Barça, pero sí que tuvo minutos en una segunda mitad algo descafeinada debido a las dos expulsiones del Mallorca. Marcus Rashford dice haberse adaptado muy bien al sol de Barcelona, algo que necesitaba tras haber sufrido y mucho durante las últimas temporadas en Manchester, donde ya no era importante. "Todavía me estoy adaptando, pero sí, es una ciudad hermosa y vivo con ilusión mi tiempo aquí", explica Rashford al 'SPORT', que ha tenido acceso a dicha entrevista con el delantero.

"El Barça es el lugar más fácil para disfrutar y aprender fútbol", dice un Rashford que asegura que su debut en Mallorca "fue raro", sobre todo por las dos expulsiones. El inglés se siente motivado y dice estar disfrutando del fútbol al lado de estrellas como Lamine Yamal o Pedri, por quienes solo tiene elogios.

Rashford se siente como pez en el agua en el Barça, pero también demuestra ser un jugador sin pelos en la lengua y que dice lo que piensa. En este sentido, el delantero inglés no ha dudado a la hora de valorar o, mejor dicho, decantarse por el próximo ganador del Balón de Oro que entrega France Football. En Barcelona todo el mundo da como ganador a Lamine Yamal, pero Marcus Rashford ha ido un poco más allá.

El delantero inglés cree que, además de Lamine Yamal, Raphinha y Ousmane Dembélé también han hecho méritos para ganar el Balón de Oro que se entregará este próximo mes de septiembre. Ahora bien, Rashford no ha tenido dudas a la hora de alabar la figura de Lamine Yamal, que, bajo su punto de vista, "está para ganar el Balón de Oro ya".

"Lamine es el jugador más talentoso con el que he jugado a esta edad. He visto a pocos con el impacto que él tiene. Puede ser ya un Balón de Oro", explicó Marcus Rashford en la entrevista en cuestión.

"Tiene una larga carrera por delante, y espero que mantenga su nivel e incluso mejore", apuntó Marcus Rashford para concluir con su disertación o respuesta sobre Lamine Yamal.