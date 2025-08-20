La dada que aterreix Deco després de la polèmica del partit contra el RCD Mallorca
Malgrat el triomf convincent, hi ha una maledicció a Son Moix que fa que el Barça es tibi els cabells
El Barça va començar la defensa del títol amb una golejada clara davant el Mallorca a Son Moix, guanyant per 0-3. El triomf no va ser únicament brillant, també va servir per enviar un missatge d'autoritat des del primer dia. Tanmateix, darrere de l'eufòria s'amaga una dada del passat que preocupa el club.
En les seves 15 últimes edicions, ha succeït un fet que preocupa el Barça per la història que té darrere. Aquest fet converteix l'estadi balear en un terreny històricament maleït per a qui aspira al títol. L'estadística no altera el resultat, però sí que afegeix un component psicològic que el Barça ha de gestionar amb cura.
Un estadi amb una història pròpia
Son Moix sempre ha estat un estadi d'enemics, ja que cap equip que va debutar a Mallorca com a visitant ha conquerit la Lliga al final de la temporada. Aquesta maledicció no és una llegenda, sinó un patró observable en les dades que ressona a les oficines del club. Per a Deco i els responsables tècnics, el desafiament va més enllà del 0-3, implica canviar aquesta narrativa si volen revalidar LaLiga.
Relíquies del passat, com aquesta estadística, exigeixen que l'equip mantingui un rendiment consistent al llarg de tota la temporada. Una ratxa històrica pot trencar-se amb un títol, i el Barça està obligat a demostrar que està per sobre de la superstició. El repte ara és convertir una anomalia en un esglaó per collir un altre campionat.
Deco davant el mirall del factor mental
Des de la direcció esportiva, liderada per Deco, observen amb atenció com gestiona l'equip aquests reptes intangibles. Només amb resultats constants es pot revertir una tendència adversa. Més enllà del talent i la qualitat, el component mental serà decisiu per superar aquesta aparent "maledicció".
Si el Barça aconsegueix mantenir el seu nivell i desprendre's de la càrrega històrica, el debut a Mallorca passarà a ser anècdota. Però si l'equip flaqueja en moments clau, aquesta estadística podria prendre cos com a premonició. El missatge és clar: guanyar no basta; cal erradicar el factor psicològic de manera definitiva.
L'inici de la Lliga ha estat ideal, però el camí encara és llarg i ple de trampes invisibles. Deco i el cos tècnic saben que els fantasmes del passat poden reaparèixer en forma de pressió afegida. Mantenir la solidesa, la concentració i l'autoconfiança serà essencial perquè aquesta estadística quedi enrere com una simple curiositat.
