És millor que Pedri i Dani Olmo, Pep Guardiola i Flick ho saben: Adéu Barça, hola City

Florian Wirtz, el prodigiós migcampista alemany de 21 anys, ha decidit fer un gir inesperat a la seva carrera. Després d'haver estat vinculat al FC Barcelona en múltiples ocasions, el jove talent del Bayer Leverkusen té una gran oferta del Manchester City.

Segons informa el diari alemany 'Bild', el Manchester City ha ofert a Florian Wirtz un contracte de cinc anys amb un salari anual de 25 milions d'euros. Una xifra que supera amb escreix la que podria haver rebut al Barça.

Aquesta oferta econòmica ha estat determinant en la seva decisió de rebutjar altres ofertes, incloent-hi la del Reial Madrid, que també va mostrar interès en els seus serveis.

L'interès de Pep Guardiola i Flick en Florian Wirtz

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha expressat públicament la seva admiració per Florian Wirtz, considerant-lo el successor ideal de Kevin De Bruyne al mig del camp.

Per la seva banda, Hansi Flick, tècnic del Barça, també ha mostrat interès en el jove alemany, encara que la competència pel seu fitxatge ha estat ferotge. No obstant això, l'oferta econòmica del Manchester City ha estat decisiva perquè el migcampista optés per mudar-se a Anglaterra.

Amb la seva arribada al Manchester City, Florian Wirtz s'uneix a un equip ple d'estrelles i amb aspiracions de conquerir la Champions League. La seva versatilitat i visió de joc encaixen perfectament en l'estil de joc de Pep Guardiola, qui busca incorporar joves talents amb gran potencial.

El comiat del Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen, conscient de la importància de Wirtz en el seu esquema, ha intentat retenir el jugador oferint una renovació de contracte. No obstant això, la decisió de Florian Wirtz d'unir-se al Manchester City posarà fi a la seva etapa al club alemany.

La notícia del traspàs ha causat enrenou en el futbol alemany. Experts i aficionats coincideixen que la decisió de Florian Wirtz d'unir-se al Manchester City representa un pas important en la seva carrera.

D'aquesta manera, Florian Wirtz ha pres una decisió que marcarà el rumb de la seva carrera. El seu fitxatge pel Manchester City no només reforça l'equip anglès, sinó que també subratlla l'atracció creixent de la Premier League per als joves talents europeus. Amb el seu talent i ambició, Wirtz té el potencial de convertir-se en una de les figures més destacades del futbol mundial.