El Barça empata amb l'Inter per culpa del primer error de Hansi Flick: 'Havia de...'

El partit d'aquesta nit entre el FC Barcelona i l'Inter de Milà ha estat digne de la millor competició europea a nivell de clubs. La Champions League gairebé mai no defrauda, i menys en les rondes finals, quan la competència és màxima i la tensió es nota en cada jugada. Avui, a Montjuïc, els de Hansi Flick no han completat la seva millor actuació empatant a tres, però viatjaran a Itàlia la setmana que ve amb tot per decidir-se.

L'Inter de Milà ha sortit decidit a plantar cara al FC Barcelona i ho ha aconseguit sense gairebé esforç. Abans de la mitja hora, els d'Inzaghi ja havien anotat dos gols i havien creat molt més perill que els de Hansi Flick. No obstant això, gràcies a Lamine Yamal i el seu desvergonyiment, els catalans han despertat i, després del descans, tot ha canviat.

Pedri ha començat a carburar i s'ha posat a controlar el ritme del partit al seu antull. Mentrestant, en defensa, Pau Cubarsí s'ha dedicat a frenar qualsevol intent de l'Inter. En línies generals, gairebé tots han sabut sobreposar-se al seu mal primer temps amb mestria; fins i tot Hansi Flick, que ha comès un greu error de plantejament aquesta nit.

Hansi Flick soluciona el seu error al descans del Barça-Inter

En les hores prèvies ja hem comentat el gran dubte que tenia Hansi Flick en la confecció de l'onze inicial. El centre del camp i la parcel·la ofensiva estaven definits des de fa dies, mentre que la zona defensiva generava certes dubtes. I és que l'absència d'Alejandro Balde és molt important per a l'equip culé.

Sense la presència del '3', Hansi Flick tenia dues opcions. La primera era seguir confiant en Gerard Martín per a un partit de màxima exigència, sabent que potser no té el nivell necessari. I la segona opció era repetir l'estratègia dels últims minuts de Copa: col·locar Ronald Araújo com a central i desplaçar Iñigo Martínez al carril esquerre.

Hansi Flick ha optat per col·locar Gerard Martín i ha quedat clar que s'ha equivocat. No tant pel canterà culé, sinó per l'absència de Ronald Araújo. L'uruguaià ha demostrat reunir les característiques necessàries per rendir a bon nivell davant la velocitat de l'Inter, però no ha sortit d'inici i l'equip ho ha notat.

Ara tocarà esperar una setmana per veure si Hansi Flick repeteix la seva aposta o canvia d'idea. Evidentment, l'ideal seria que Alejandro Balde es recuperi a temps, cosa que no està descartada. Veurem què succeeix.