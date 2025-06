Última hora: Joan Laporta posa el Barça en un embolic: càstig gros de la UEFA, oficial

El Barça continua arrossegant problemes econòmics, per molt que el president del club, Joan Laporta, hagi aconseguit que l'entitat refloti una mica després del desastre generat per Josep Maria Bartomeu. Tot i que el Barça ja està molt millor i més sanejat, la UEFA continua posant la lupa en els números del club i, pel que sembla, planeja castigar Laporta. El Barça ja ho sap i ja ho reconeix: planeja castigar de manera severa el club que presideix Joan Laporta, que s'hauria ficat en un bon embolic.

El Barça va arribar a les semifinals de la Champions League i somia amb guanyar la pròxima edició de la màxima competició europea. Hansi Flick entén que l'equip haurà guanyat experiència i que, per tant, guanyar la Champions League està més a prop que mai de ser una realitat tangible i, per tant, palpable. Ara bé, el Barça ja sap que podria tenir problemes de cara al pròxim curs: la UEFA estudia expulsar el Barça de la Champions League per incomplir normes de control econòmic.

El Barça, encapçalat per Joan Laporta, sap que la UEFA ja va castigar el Barça fa algunes temporades, però aleshores la sanció o multa va ser simplement econòmica. El Barça, que va ocultar informació econòmica a la UEFA, va ser multat amb 500.000 euros, però va poder jugar la Champions amb normalitat, cosa que podria canviar en aquesta ocasió, segons diversos portals. Joan Laporta ha ficat en un bon embolic el Barça: LaLiga espanyola entén una cosa, mentre que la UEFA assegura que el FC Barcelona s'hauria 'dopat financerament'

El FC Barcelona serà sancionat per la UEFA per ser reincident en les violacions de les regles del 'fair play' financer, segons ha publicat el diari britànic 'The Times' aquest dimecres. El Barça ja va ser sancionat amb una multa econòmica per ocultar detalls financers, però, en tornar a reincidir, ara la sanció podria ser molt més gran.

Segons la UEFA, la venda pel Barça del 10% dels seus drets televisius el 2022 durant els pròxims 25 anys no podia ser classificada com "altres ingressos operacionals", com es va fer. Als ulls de la UEFA, aquesta palanca activada per Joan Laporta hauria d'haver-se qualificat com "beneficis per pèrdues d'actius intangibles", cosa que no permetria al Barça quadrar els seus comptes.

El Barça explica que encara no ha rebut cap notificació per part de la UEFA, però fonts del club culer asseguren que estan "pendents d'un possible càstig". Segons els codis interns de la UEFA, el Barça s'enfronta a sancions que van molt més enllà de l'econòmic.

Això podria incloure la pèrdua de punts en competicions UEFA o limitar el nombre de jugadors que poden ser inscrits a la UEFA Champions League. Cal recordar que el FC Barcelona jugarà la pròxima edició de la Champions League després de proclamar-se campió de l'edició vigent de LaLiga EA Sports, Primera Divisió espanyola.