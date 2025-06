Incredulitat a Madrid després de la traïció d'Álvaro Carreras: 'El que ha fet...'

Álvaro Carreras s'ha convertit en la gran obsessió del Real Madrid en aquest mercat de fitxatges. Amb l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta del Bernabéu, el club aposta per noves idees i plantejaments. El nou entrenador vol que els laterals siguin peces molt ofensives i ha posat el club a treballar en aquesta direcció.

Per això, després de confirmar-se el traspàs d'Alexander-Arnold, el següent objectiu del Real Madrid és assegurar-se Álvaro Carreras. L'acord semblava fet des de fa setmanes, ja que el lateral del Benfica va mostrar el seu desig de tornar a casa. Tanmateix, els últims esdeveniments han frenat en sec aquesta operació: la darrera imatge de Carreras ha generat molta polèmica al Bernabéu.

Ningú esperava el que ha passat amb Álvaro Carreras

El traspàs, que semblava tancat fa alguns dies, s'ha aturat per motius econòmics. El Benfica demana 50 milions d'euros per deixar sortir Álvaro Carreras, mentre que l'oferta del Real Madrid ronda els 30. Aquesta diferència ha complicat les negociacions i ha paralitzat momentàniament el fitxatge.

Tanmateix, més enllà de l'aspecte econòmic, el que ha encès l'afició del Real Madrid ha estat la darrera imatge d'Álvaro Carreras. I és que el lateral espanyol apareix com a cara visible a l'spot promocional del Benfica per a la propera temporada. Al vídeo, Carreras llueix orgullós la nova samarreta del club portuguès, una acció que ha generat indignació entre els seguidors del Real Madrid.

Álvaro Carreras compleix amb els seus compromisos o s'allunya del Madrid

És evident que Álvaro Carreras continua sent propietat del Benfica i que té compromisos per complir amb el club. No obstant això, molts madridistes consideren que el jugador no està pressionant prou per tornar al Bernabéu. L'afició espera que demostri més compromís amb el seu desig de jugar al Real Madrid.

Ara bé, malgrat tota aquesta polèmica generada en les últimes hores, el futur d'Álvaro Carreras apunta al Bernabéu. Xabi Alonso està com boig per poder comptar amb els seus serveis i començar a treballar en el seu nou projecte. Un cop es resolguin les diferències econòmiques que han sorgit en els últims dies, no hauria d'haver-hi cap problema més entre clubs.

L'estiu serà decisiu per al futur del lateral esquerre i la planificació defensiva del Real Madrid. Álvaro Carreras vol jugar al Real Madrid i només és qüestió de dies que l'anunci sigui oficial. Això sí, la seva aparició amb la nova samarreta del Benfica no ha agradat gens en certs sectors.