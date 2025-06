Lamine Yamal, més xulo que mai, ho deixa clar al Reial Madrid: 'El meu nou j...'

Lamine Yamal s'ha convertit en un dels millors jugadors del món. Aquesta temporada ha estat la de la seva consagració a l'elit amb gols impossibles i actuacions per al record. I això que encara té 17 anys: no serà fins al pròxim 13 de juliol quan passarà a ser major d'edat.

La seva irrupció s'ha convertit en tota una revolució i al Barça en són plenament conscients del tresor que tenen a les seves mans. És per això que Laporta fa temps que treballa en la seva renovació: no vol veure Lamine Yamal amb una altra samarreta que no sigui la blaugrana. Ja ha rebutjat ofertes tan impactants com la del PSG de l'estiu passat, que va arribar a oferir 250 milions.

Per evitar riscos, la directiva encapçalada per Laporta ja ha assegurat el seu futur amb una renovació a l'altura de les circumstàncies: Lamine Yamal serà jugador del Barça fins al 2031. Ningú dubta de la seva enorme qualitat, però alguns critiquen la seva actitud una mica xulesca. Això sí, mentre a d'altres com Vinícius li plouen les crítiques per les seves actituds polèmiques, Lamine sembla fer-ho de manera més natural, cosa que no desperta tanta antipatia.

Lamine Yamal 'es burla' del nou fitxatge del Real Madrid

L'atacant del Barça farà bé de cuidar al màxim els seus gestos i paraules tenint en compte que està en el focus d'interès: tot el que digui serà comentat. En aquest sentit, Lamine Yamal s'ha convertit en protagonista absolut pel que ha passat a la concentració de la Selecció Espanyola. L'extrem blaugrana ha acaparat titulars per un curiós intercanvi a les xarxes socials amb el recent fitxatge del Real Madrid, Dean Huijsen.

Lamine Yamal s'ha vingut amunt en comentar una foto d'ambdós durant un entrenament de la Selecció. Mentre Huijsen ha catalogat Lamine com "el meu fill", l'atacant blaugrana ha anat un pas més enllà. El futur '10' del Barça ha respost amb un comentari burleta que no ha passat desapercebut per als seguidors del Real Madrid: "el meu nou joguet", ha dit sense pensar-s'ho gaire.

Lamine Yamal a Huijsen: "El meu nou joguet"

L'encreuament de missatges entre Huijsen i Lamine Yamal es va viralitzar amb rapidesa, generant interpretacions diverses a les xarxes socials. Per a alguns va ser una broma divertida entre dos joves jugadors i companys de la Selecció. Per a d'altres, una mostra incipient de la futura rivalitat entre Barça i Real Madrid.

Sigui com sigui, els dos protagonistes s'ho han pres com un episodi divertit que evidencia l'ambient positiu i distès que es viu a la Selecció Espanyola. Són futbolistes molt joves que marcaran amb tota seguretat una època en el futbol espanyol i en els seus respectius equips. Tots dos es veuran les cares durant anys als terrenys de joc, així que és positiu que mantinguin aquesta bona relació.