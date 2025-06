Ni Chelsea ni United, Hansi Flick li obre les portes del Barça: És l’extrem ideal

De cara a la pròxima temporada, la direcció esportiva del Barça treballa des de fa mesos per reforçar la plantilla per fer-la més competitiva. Hi ha diverses demarcacions a reforçar, amb els laterals i la porteria com a zones destacades. Tanmateix, per a Hansi Flick és prioritària l'arribada d'un extrem de qualitat que pugui dosificar Lamine Yamal i Raphinha quan sigui necessari.

Hansi Flick només compta amb el brasiler i la joia de La Masia per jugar per banda, ja que Ansu Fati no ha estat a l'alçada i marxarà a l'estiu. Ferran Torres, per la seva banda, s'ha consolidat com a substitut de garanties de Robert Lewandowski al centre de l'atac, així que no està disponible per jugar per les bandes. En conseqüència, Flick ha demanat a Deco i Laporta l'arribada d'un extrem que pugui suplir amb plenes garanties els dos titulars.

En aquest sentit, fa temps que Deco treballa per l'arribada del colombià Luis Díaz, però el seu alt cost dificulta enormement l'operació. Un altre cas similar és el preferit de Laporta, el portuguès Rafael Leao de l'AC Milan, pel qual el conjunt italià demana al voltant de 100M. Davant d'aquesta tessitura, Hansi Flick ha presentat una tercera opció que podria salvar un jugador rebutjat pel Chelsea i el Manchester United en les últimes hores.

Jadon Sancho, un extrem TOP que podria acabar al Barça

Jadon Sancho va ser el fitxatge estrella del mercat de 2021 després que el Manchester United pagués 85 milions al Borussia Dortmund pel seu traspàs. Tanmateix, l'habilidós extrem anglès no ha aconseguit consolidar-se a Old Trafford i porta diverses temporades encadenant cessió rere cessió. L'última l'ha portat al Chelsea, on tampoc ha convençut tot i els seus 5 gols i 10 assistències en 2.400 minuts jugats.

Al Chelsea no ha encaixat, però la realitat és que el Manchester United tampoc compta amb l'extrem. La campanya anterior ja va estar cedit al Dortmund i va jugar a un gran nivell arribant a la final de la Champions League, però a la Premier no acaba d'explotar. És per això que, davant d'aquest escenari, Hansi Flick no ha dubtat a valorar la possible incorporació de Jadon Sancho a les files del Barça.

La possible arribada de Jadon Sancho al Camp Nou genera il·lusió

Jadon Sancho té contracte en vigor amb el Manchester United fins al juny de 2026. De tota manera, els d'Old Trafford no preveuen la seva continuïtat i li buscaran sortida aquest mateix estiu. I Hansi Flick, conscient d'això, n'ha demanat el fitxatge: el Barça ja està valorant la seva cessió perquè sigui el suplent de Raphinha i Lamine l'any que ve.

Així, en cas que Jadon Sancho acabés convencent Hansi Flick, podria fitxar com a agent lliure la pròxima temporada. Tenint en compte l'alt cost que suposa el traspàs de jugadors com Díaz o Leao, l'extrem anglès pot ser una alternativa interessant. A més, Jadon acceptaria el seu rol com a suplent, cosa que podria facilitar enormement l'operació.