Oficial, Marc-André ter Stegen té nou equip: Traïció màxima al Barça de Flick

Marc-André ter Stegen, fins ara porter titular i capità del Barça, està molt a prop de dir adeu al club culer. El porter alemany té contracte en vigor amb el Barça, però sap que Joan García està fitxat i, per tant, està disposat a fer les maletes durant aquest mercat de fitxatges. La decisió de Marc-André ter Stegen és clara i està totalment confirmada: té nou repte i prepara una traïció màxima després de sentir-se menyspreat per Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona.

Marc-André ter Stegen té contracte amb el Barça fins al 30 de juny de 2028 i el Barça no forçarà la seva sortida, però l'alemany se sent poc valorat. Marc-André ter Stegen tenia ganes d'arribar al Mundial de 2026 sent titular amb el Barça, però sap que serà complicat, ja que el club culer ha fitxat Joan García. Marc-André ter Stegen sap que, per disputar el Mundial amb Alemanya, ha de jugar-ho tot, per això s'ha buscat nou equip i deixarà el Barça: traïció màxima ja confirmada.

El Barça ha tancat el fitxatge de Joan García, porter de l'RCD Espanyol que signarà per 5 temporades i que es convertirà, llevat de sorpresa majúscula, en el porter titular del Barça. Així ho ha decidit Hansi Flick, que ha estat clau perquè García accepti l'oferta del Barça. Marc-André ter Stegen, per la seva banda, se sent molt poc valorat i "fora del projecte", per això ha decidit fer les maletes i confirma una traïció màxima.

Oficial, Marc-André ter Stegen se'n va: Traïció màxima al Barça de Flick

Marc-André ter Stegen gairebé no ha gaudit de minuts durant la temporada, ja que s'ha passat bona part del curs lesionat. La seva lesió va propiciar el fitxatge de Wojciech Szczęsny, porter polonès que ha complert amb nota i que renovarà per una temporada i una altra d'opcional. Marc-André ter Stegen generava dubtes, motiu pel qual el Barça s'ha mogut ràpid amb l'objectiu de tancar el fitxatge de Joan García, que serà titular aquesta propera temporada.

Marc-André ter Stegen ja sap que Joan García arriba al Barça per ser titular, per això ha decidit buscar-se nou projecte esportiu per jugar-ho tot i arribar fresc al Mundial. El FC Barcelona no ha volgut forçar la sortida de Ter Stegen, però tampoc frenarà la seva marxa: "Si es vol anar ho entendrem", asseguren fonts de l'entitat catalana. Dit i fet: Marc-André ter Stegen ja té nou conjunt i la traïció serà màxima, tot per culpa de Hansi Flick, DT alemany que ha decidit prescindir de Ter Stegen.

Aquest és el nou destí de Ter Stegen: Flick ho sap, podria ser una traïció màxima

Hansi Flick ha estat molt clar i directe amb Ter Stegen, que ha entès que ha de marxar si vol ser titular indiscutible. Marc-André ter Stegen pretenia continuar sent intocable, però Flick ha decidit acabar amb la seva hegemonia: si vol ser titular haurà de competir amb els altres porters, inclòs Joan García, que està fitxat.

Marc-André ter Stegen se sent traït, però també entén el punt de vista d'un Flick que s'ha guanyat el crèdit de Joan Laporta i de la resta d'aficionats culers. Marc-André ter Stegen ja sap que no sortirà d'inici, per això ha acceptat buscar nou projecte per aquest mercat de fitxatges, cosa que sembla estar més que encaminada.

De fet, diversos portals digitals asseguren que Marc-André ter Stegen ja té nou club i que aquest seria a l'Aràbia: contracte bestial i minuts de joc assegurats per a l'alemany. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', Marc-André ter Stegen ho té tot acordat amb l'Al-Hilal saudita, que busca nou porter i que s'ha interessat per l'alemany del Barça.