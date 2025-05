Última hora: Joan García exigeix 2 fitxatges i una venda per fitxar pel Barça ara

Joan García, porter espanyol de 21 anys del RCD Espanyol, és l'elegit per reforçar la porteria del Barça de cara al pròxim curs. El Barça contempla fitxar un porter en aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu i Joan García, titular amb l'Espanyol, ha estat l'elegit per Joan Laporta i Hansi Flick. La temporada de Joan García ha estat espectacular i si l'RCD Espanyol segueix a Primera Divisió és, en gran part, per les seves actuacions sota el pal perico.

El Barça i Joan García porten setmanes negociant, per la qual cosa el club culer sap perfectament que el porter de Sallent té un munt d'ofertes, moltes d'elles superiors econòmicament. La Premier League empeny, però Joan García vol fitxar pel Barça sempre que es compleixi amb les seves exigències.

Passar de jugar a l'Espanyol a fer-ho al Barça suposa un gran canvi, però Joan García considera que, amb 2 nous fitxatges i 1 venda, s'adaptarà perfectament. Joan Laporta vol que Joan García sigui el porter del Barça del futur, motiu pel qual acceptarà les peticions de l'arquer perico, que fitxarà per l'entitat catalana aquest estiu.

Joan García i el Barça estan condemnats a entendre's: el fitxatge és qüestió de dies

Joan García té ofertes de l'Arsenal i el Bayern de Munic, però el porter de Sallent prioritza seguir vivint a Barcelona, per la qual cosa té predilecció per l'oferta del Barça. El Barça no tenia pensat acudir al mercat de fitxatges a la recerca d'un porter, però el nivell de Ter Stegen ha obligat a això. El porter alemany genera dubtes i, per tant, Joan García s'ha convertit en una absoluta prioritat per a Flick.

Joan García és la prioritat del Barça en aquest mercat de fitxatges d'estiu i el club culer busca que l'espanyol, amb contracte en vigor, arribi definitivament. Joan García, per la seva banda, està disposat a fitxar pel Barça, però exigeix 3 condicions indispensables i sorprenents per signar ja el seu nou contracte amb el club de Joan Laporta. El Barça ha sondejat altres opcions, però s'ha acabat decantant per un Joan García que acceptarà la proposta del Barça si el club culer li dona garanties.

Última hora: Joan García exigeix 2 fitxatges i una venda per fitxar pel Barça ara

El Barça semblava que s'havia oblidat de Joan García, però no és gens cert: el jugador de l'Espanyol és l'elegit i, si accepta, serà el gran fitxatge de 2025. El Barça sembla que és el destí que més l'atrau, però el club culer haurà de fer un gran esforç per fitxar un Joan García que té moltes propostes atractives. L'esforç del Barça no només haurà de ser econòmic, Joan Laporta sap que, per fitxar Joan García, el club haurà d'assegurar-li 3 condicions més que sorprenents perquè fitxi ara.

Joan García està com boig per convertir-se en el nou porter titular del Barça, però també té clar que venir a la Ciutat Comtal és un repte complicat i vol garanties.

Joan García es posa seriós i exigeix el següent: el Barça ho estudia

García, que actualment es troba a l'Espanyol, té la sensació que el seu pas pel Barça podria suposar un abans i un després en la seva carrera. És, per tot això, que el porter espanyol exigeix 2 condicions i 1 venda per signar ja el seu nou contracte amb el Barça.

Què exigeix Joan García per signar pel Barça ara? Doncs, segons ha pogut saber 'e-Notícies', García exigeix un contracte de 5 anys, ser titular i que es pagui la seva clàusula. A més de tot això, Joan García ha demanat el fitxatge d'un entrenador personal, ja que vol estar al 100% i també vol que el Barça no renovi a Wojciech Szczęsny.