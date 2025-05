Confirmat, hi ha dubtes amb Ter Stegen: Deco fitxarà el millor porter jove del món

La porteria del Barça ha estat un dels grans debats en les últimes setmanes. Després de la lesió de Ter Stegen a principis de temporada, Hansi Flick va haver de fer malabars per cobrir correctament la meta culé. Inicialment, va confiar en Iñaki Peña, però ràpidament va fitxar Szczesny.

Tot i que Ter Stegen hauria de recuperar el seu lloc la pròxima temporada, hi ha dubtes. L'alemany té 33 anys i ha estat molt de temps aturat, per la qual cosa el seu retorn genera certa incertesa en l'entorn culé. Deco també dubta del seu rendiment després de més d'un any sense jugar al seu màxim nivell.

Deco analitza el fitxatge d'un nou porter

Amb la situació de Ter Stegen encara incerta, Deco està avaluant la contractació d'un nou porter. Encara que Szczesny ha estat titular indiscutible, el Barça necessita un guardameta jove amb projecció. I aquest porter podria ser Joan García, del RCD Espanyol.

Joan García, de 24 anys, ha brillat aquesta temporada amb l'Espanyol. És el porter amb més aturades a LaLiga, amb un total de 140 intervencions, la qual cosa deixa una mitjana de més de tres per partit. El seu rendiment ha estat excepcional, superant grans noms com Courtois, Oblak o el mateix Szczesny.

La competència per Joan García

Joan García, a més del Barça, està sent seguit per diversos clubs europeus. Arsenal, Real Madrid i Manchester City s'han interessat per ell. La seva clàusula de rescissió de 30 milions d'euros el converteix en un fitxatge assequible per als grans equips.

L'Espanyol necessita generar ingressos per equilibrar les seves finances. El Barça podria aprofitar això per fitxar Joan García abans que altres clubs. Deco ha posat els seus ulls en ell com una de les millors opcions per al futur de la porteria culé.

Deco accelera les negociacions

Deco ha començat a accelerar les converses per fitxar Joan García. Encara que el futur de Ter Stegen està a l'aire, el director esportiu veu en Joan García una inversió a llarg termini. El jove porter encaixa en el perfil que busca el Barça per al seu nou projecte.

Joan García, amb la seva capacitat per jugar amb els peus i la seva gran projecció, seria el futur del Barça a la porteria. El seu fitxatge podria marcar un canvi important en l'estructura de l'equip. El Barça està decidit a no deixar-lo escapar.