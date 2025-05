Confirmat, Pau Víctor ja té nou equip, adeu Barça: 'Me'n vaig al...'

La temporada de Pau Víctor al Barça no ha estat el que molts esperaven. Després d'una destacada campanya al filial culé, on va brillar amb 20 gols, el davanter català va signar contracte amb el primer equip per la quantitat de 3 milions d'euros. Hansi Flick, actual tècnic del Barça, li va donar una oportunitat a la pretemporada, on va demostrar la seva qualitat, destacant en l'amistós contra el Real Madrid a Nova Jersey.

Pau Víctor: un futur incert al Barça

Malgrat la seva prometedora pretemporada, Pau Víctor només ha jugat 329 minuts en 27 partits oficials. Amb una mitjana de 12 minuts per encontre, el seu rol a l'equip ha estat molt limitat. Això reflecteix la falta de confiança de Flick en el jove ariet, qui no ha pogut assentar-se com a suplent de Lewandowski.

Durant la temporada, Pau Víctor va rebre propostes per sortir cedit. El Celta de Vigo i el Real Betis van mostrar interès, però ambdues ofertes van ser rebutjades per la directiva culé el passat mes de gener. El FC Barcelona confiava en el seu talent, però la falta d'oportunitats al camp ha provocat una reflexió sobre el seu futur de cara a la pròxima temporada.

El Bayer Leverkusen, l'oportunitat que esperava

La situació ha donat un gir amb l'interès del Bayer Leverkusen, que busca reforçar la seva parcel·la ofensiva. El club alemany ha posat la seva mirada en Pau Víctor, veient-lo com una opció ideal per millorar el seu atac. Aquest fitxatge pren més rellevància amb la possible arribada de Cesc Fàbregas com a nou entrenador després de la sortida de Xabi Alonso rumb al Real Madrid.

El fitxatge pel Bayer Leverkusen representa una gran oportunitat per a Pau Víctor. A la Bundesliga, podria trobar l'espai i la continuïtat que li han faltat al Barça. Si es confirma la seva arribada, el davanter català podria brillar sota la direcció de Cesc Fàbregas, qui segurament li donarà la confiança que necessita per desenvolupar la seva carrera.

Pau Víctor té per davant una oportunitat important per créixer al Bayer Leverkusen. La falta de minuts al Barça ha estat clau en la seva decisió, i la Bundesliga podria ser l'escenari perfecte perquè Pau demostri el seu veritable potencial. Si es concreta el seu fitxatge, el futur de Pau Víctor podria ser més brillant que mai.