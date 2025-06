Última hora, Javier Tebas llança un avís, el Barça es queda sense fitxatge estrella

Javier Tebas, president de LaLiga, segueix la seva croada particular amb el Barça i ja llança un últim i clar avís a Joan Laporta. Segons ha explicat Javier Tebas, president de la patronal de clubs, el Barça encara no està en el famós 1:1, per la qual cosa no podria inscriure Nico Williams, fitxatge estrella. Fa algunes setmanes, Javier Tebas ja va declarar que "una cosa era pagar clàusules i una de molt diferent era inscriure jugadors", fent referència al fitxatge de Nico Williams pel Barça.

Fonts del Barça asseguren estar "fartes" del comportament de Javier Tebas, que, de manera constant, revela la situació econòmica del Barça i preocupa tots els culers d'arreu del món. Joan Laporta manté el seu pla, el qual és clar i evident: el Barça vol pagar la clàusula de Nico Williams aquest pròxim 1 de juliol i, posteriorment, inscriure el jugador navarrès. Javier Tebas, per la seva banda, està buscant 'entelar' la situació, que podria acabar amb un Nico Williams que, ja de per si, té molts dubtes per la reacció de la seva afició.

L'Athletic Club, per la seva banda, també està jugant les seves cartes per perjudicar el Barça. Aquest passat dijous, a través d'un comunicat, el club basc va anunciar que "judicialitzarà el pagament de la clàusula de Nico Williams i que seguirà de prop els comptes del Barça". Dit d'una altra manera, l'Athletic Club comprèn i dona per fet que el Barça, amb ajuda de Javier Tebas, està inscrivint jugadors amb unes normatives diferents als altres clubs.

Darrera hora, Javier Tebas llança un avís, el Barça es queda sense fitxatge estrella

El Barça treballa per completar un mercat de fitxatges històric, però sap que, per davant, es trobarà amb un gran enemic. Aquest no és altre que Javier Tebas, president de LaLiga. Javier Tebas ho té molt clar i ja ha llançat un missatge directe al FC Barcelona: el control econòmic de LaLiga continuarà sent igual d'exigent, així que tot pot passar.

El Barça té a punt de caramel el fitxatge de Nico Williams, davanter de l'Athletic Club per qui el Barça pagarà 62M€, però Tebas considera que no podria ser inscrit. Així ho ha comunicat el president de la patronal de clubs, que insisteix a repetir un 'Cas Dani Olmo', ara amb el davanter espanyol Nico Williams, que serà anunciat properament. El Barça està que treu fum per les orelles, ja que sap que Javier Tebas és infranquejable i inflexible, sobretot ara que la resta de clubs espanyols dubten de tot.

"El que farem, com hem fet sempre, és que el FC Barcelona haurà de complir les normes per incorporar jugadors, sigui Nico Williams, Haaland, Messi… qui sigui. I no variarem res", ha assegurat Javier Tebas en una entrevista concedida a la 'Agencia EFE'. Així mateix, Tebas també ha deixat clar que "l'Athletic Club de Bilbao no ha de fer cap nota, és la nostra obligació explicar dubtes sobre el Fair Play financer".