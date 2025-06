Oficial, del Barça al PSV: Flick diu adeu al seu favorit per culpa de Nico Williams

El fitxatge de Nico Williams té conseqüències de tota mena per al Barça de Hansi Flick. La seva arribada permetrà al tècnic alemany rotar més els seus davanters i evitar possibles lesions. D'altra banda, la seva arribada també impedirà que altres futbolistes tinguin el protagonisme que mereixen i fins i tot frenarà altres fitxatges previstos.

Hansi Flick ha estat el gran valedor de l'extrem navarrès, tenint en compte que tant Deco com Joan Laporta tenien altres preferències. El director esportiu havia seguit durant molt de temps el davanter colombià del Liverpool, Luis Díaz. Per la seva banda, el president Laporta era partidari de l'arribada de l'internacional portuguès de l'AC Milan, Rafael Leao.

Finalment, el criteri de l'entrenador alemany s'ha imposat i Nico Williams ha estat l'escollit per reforçar l'atac. Aquesta decisió comporta certes conseqüències i el mateix Hansi Flick ha sortit perjudicat amb aquest fitxatge. Més enllà de Nico, l'entrenador alemany volia incorporar Ivan Perisic, el veterà futbolista croat de 36 anys.

Ivan Perisic no arribarà al Camp Nou

El Barça es va interessar pel fitxatge del jugador croat en quedar lliure aquest juny, però l'opció que es retrobi amb Flick no es farà realitat. El conjunt neerlandès del PSV Eindhoven està a prop d'aconseguir que el croat signi un nou contracte per dues temporades més. Tal com va anunciar Fabrizio Romano, el croat ha acceptat les condicions per seguir a la disciplina del campió neerlandès de l'Eredivisie.

Hansi Flick tenia en ment l'extrem croat per reforçar la davantera blaugrana amb una operació de baix cost. El croat hauria arribat com a agent lliure i la seva fitxa tampoc suposava una inversió exagerada. L'arribada de Nico Williams ho canvia tot i Perisic, finalment, seguirà la seva carrera al PSV.

Perisic, un gran conegut de Flick

El veterà extrem croat va conquerir el triplet al Bayern de Munic sota les ordres de l'actual entrenador del Barça, Hansi Flick. Perisic ha viscut una segona joventut aquesta passada temporada al PSV, on ha aconseguit anotar 16 gols. El croat ha repartit també 11 assistències en 35 partits oficials, xifres excel·lents perquè el PSV l'hagi renovat per dues temporades més.

Al llarg de la seva carrera, amb sis temporades a gran nivell a l'Inter de Milà, el croat ha demostrat un gran caràcter competitiu i lideratge al camp. Flick havia pensat seriosament en la possibilitat d'incorporar-lo a l'equip en cas que no arribés un fitxatge estrella. La incorporació de Nico Williams tancarà les portes al gran jugador croat que està a la fase final de la seva carrera futbolística.