Màxima emoció al Barça després de la decisió de Marc Bernal: 'Molt pocs ho farien'

Més enllà dels fitxatges que han acaparat les portades aquests últims dies, tant de Joan García com de Nico Williams, una de les grans novetats del Barça serà Marc Bernal. L'última joia de La Masia, a qui molts han assenyalat com el successor natural de Sergio Busquets al pivot, genera molta il·lusió a l'entorn culer. Després de la seva greu lesió de creuats, Bernal espera estar recuperat al 100% per competir per la titularitat.

El jugador del planter va fer una gran pretemporada l'any passat i va brillar amb llum pròpia a la gira americana. Hansi Flick li va atorgar tota la confiança des del primer dia i Marc Bernal va respondre per sobre de les expectatives, meravellant propis i estranys. Va demostrar a Flick la seva capacitat d'organitzar el mig del camp, així com la seva capacitat de recuperació de pilotes.

Si res es torça, Marc Bernal s'hauria d'unir a la resta dels seus companys el 13 de juliol per començar la pretemporada. Tanmateix, el jugador català ha decidit escurçar el seu període vacacional per poder tornar abans d'hora, demostrant el seu total compromís amb el club.

La tornada de Marc Bernal serà abans del que s'esperava

Tot i que els seus companys estan gaudint d'un merescut descans, Marc Bernal ha decidit reduir les seves vacances tres setmanes: tornarà l'1 de juliol als entrenaments individuals. Aquesta retallada respon a la seva voluntat d'escurçar el procés de recuperació i d'obtenir l'alta mèdica tan aviat com sigui possible. Un gest que honra el jugador del planter, que vol ser important des del primer dia a la plantilla de Hansi Flick.

Per la seva banda, l'entrenador alemany considera Marc Bernal com un fitxatge més, i per això ha desestimat reforçar el mig del camp. La recuperació del jugador del planter està sent exemplar i al club confien plenament en el seu retorn. Això sí, encara que escurci les vacances, tots els informes apunten que Bernal no rebrà el permís per tornar a jugar fins al mes d'agost.

Marc Bernal té un futur increïble per davant

Marc Bernal es va lesionar l'any passat després de ser titular a les primeres tres jornades de Lliga. La seva lesió va tenir lloc a Vallecas i el club va anunciar un període de baixa proper als 12 mesos. Ara mateix, aquests terminis s'han escurçat i el seu retorn als terrenys de joc està previst per al mes d'agost, tot i que estarà treballant des de l'1 de juliol.

La professionalitat i l'optimisme de Marc Bernal han estat motius fonamentals en la seva recuperació. El jove jugador del planter està dedicant molt de temps extra per tornar tan aviat com sigui possible a la competició. Es preveu que viatgi a la gira asiàtica de l'equip, reincorporant-se progressivament als entrenaments del grup.