El Barça guanya al Madrid i Ferran Torres treu la careta a Hernández Hernández: 'És...'

Acaba de terminar el Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid, i els culers s'han emportat una victòria inoblidable per 4 a 3. El partit va començar costa amunt per als de Hansi Flick, ja que en només quinze minuts, els d'Ancelotti dominaven el marcador per 2 a 0. Semblava impossible revertir la situació, però el Barça va aconseguir el que pocs creien aconseguint remuntar de manera brillant gràcies a Ferran Torres, Raphinha i Lamine Yamal, entre altres.

La polèmica del Clàssic

Tanmateix, la victòria culer no ha estat exempta de polèmica arbitral: Hernández Hernández ha tornat a convertir-se en protagonista. Diverses decisions del col·legiat van generar dubtes i protestes per part d'ambdós equips. Ningú ha sortit content amb la seva actuació.

Mbappé està en fora de joc en el primer gol, i en el segon existeix una falta prèvia sobre Lamine Yamal, però Hernández Hernández va decidir ignorar ambdues accions. D'altra banda, minuts després, Lamine va marcar, encara que l'acció va estar precedida per una possible mà de Frenkie de Jong. Tampoc en aquesta jugada l'àrbitre va estar encertat.

Ferran Torres, protagonista malgrat Hernández Hernández

Malgrat l'arbitratge qüestionable, la figura principal de l'encontre ha estat Ferran Torres. El '7' ha hagut d'ocupar novament la posició de '9' a causa de la suplència de Lewandowski. La seva actuació ha estat decisiva, brillant i imparable per a la defensa blanca amb tres assistències que han col·laborat en la remuntada culer.

Ara bé, l'actuació de Ferran Torres podia haver estat encara més rellevant de no ser per Hernández Hernández. I és que Aurélien Tchouaméni, qui ha patit moltíssim davant Ferran, havia de ser expulsat en una acció clau durant la primera part. El '7' va guanyar l'esquena del francès després d'una excel·lent passada en llarg d'Iñigo Martínez i es plantava completament sol davant Courtois, però Tchouaméni el va travar clarament per darrere.

L'acció era una expulsió claríssima segons el reglament: Tchouaméni era l'últim defensor i va tallar una ocasió manifesta de gol, però Hernández Hernández va decidir mostrar targeta groga. I no només això, ja que en la segona meitat li va perdonar un penal: una altra decisió incomprensible que va indignar Ferran Torres i que va poder canviar radicalment el devenir de l'encontre. Malgrat això, el Barça va saber recompondre's i va guanyar merescudament després d'una espectacular remuntada.

Malgrat l'arbitratge polèmic de Hernández Hernández, el FC Barcelona s'ha emportat una merescuda victòria davant el seu etern rival. Ferran Torres ha brillat amb llum pròpia i ha destapat les carències del Real Madrid, que necessita canvis de manera urgent. Amb aquest resultat, LaLiga ha quedat vista per a sentència: els de Flick signaran un doblet molt merescut després d'una temporada extraordinària.