La viral reacció de Carles Porta després del Clàssic entre Barça-Madrid: Fumen el mateix?

Carles Porta s'ha convertit en un dels personatges públics més reconeguts de Catalunya. El periodista, creador de l'exitosa sèrie Crims, ha sabut guanyar-se la simpatia del seu públic gràcies al seu estil únic i la seva mirada crítica. Però a més, Carles és un gran aficionat al futbol i, en concret, al FC Barcelona.

Sempre ha confessat el seu amor pel Barça, sent soci del club des de fa anys i seguint amb passió l'actualitat culé. Aquest sentiment és una cosa que mai ha amagat, i precisament és el que el va portar a reaccionar públicament després del Clàssic. Carles Porta, sense pèls a la llengua, va deixar un missatge a les seves xarxes socials que no ha passat desapercebut.

Carles Porta assenyala els protagonistes del Clàssic

Ahir, després del vibrant Clàssic entre el Barça i el Reial Madrid, Carles Porta va tornar a fer de les seves. El partit, que va acabar amb una victòria per als catalans per 4-3, va estar ple d'emocions i controvèrsies. Ambdós equips ho van donar tot sobre la gespa, però els errors de l'àrbitre, Hernández Hernández, van acaparar gran part de l'atenció.

A la graderia, un altre protagonista també es va robar les mirades. Travis Scott, el famós artista nord-americà, va estar present a l'estadi com a part del patrocini de la samarreta del Barça. El cantant no va defraudar, mostrant el seu entusiasme de manera desmesurada després del xiulet final, cosa que va fer que molts aficionats tornessin la mirada cap a ell.

Carles Porta es fa la pregunta del milió: Fumen el mateix?

Davant tot aquest panorama, Carles Porta no va poder quedar-se callat. A les seves xarxes socials, el periodista va compartir un missatge que ràpidament es va viralitzar. "Hernández Hernández, Travis Scott i Szczesny fumen el mateix?", va escriure Porta.

Aquesta pregunta, plantejada amb un toc d'ironia, va desfermar una allau de comentaris a les xarxes socials. La reflexió de Carles Porta va cridar l'atenció pel seu to àcid. Però també per la seva agudesa per vincular l'actuació de l'àrbitre, l'exuberància de Travis Scott i la presència de Szczesny en un sol comentari.

L'enginy de Carles Porta per captar l'atenció i provocar la reflexió es va fer notar una vegada més. El seu missatge es va convertir en un tema de conversa a les xarxes, reflectint la crítica social que sol acompanyar les grans polèmiques del futbol. Amb el seu estil particular, Carles Porta continua demostrant que, més enllà de la seva feina com a periodista, també sap com generar soroll en l'àmbit públic.