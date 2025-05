Última hora, Hernández Hernández es planta abans del Clàssic Barça-Madrid: 'No vin...'

Alejandro José Hernández Hernández, més conegut com Hernández Hernández, serà l'àrbitre encarregat de xiular el gran Clàssic entre Barça i Real Madrid d'aquest pròxim diumenge a Montjuïc (Barcelona). Hernández Hernández, del col·legi canari, ha estat l'escollit per xiular un dels Clàssics més polèmics dels últims anys. El Barça arriba líder en Lliga i amb la moral tocada després de perdre contra l'Inter en Champions League, mentre que el Madrid té per davant la seva última gran oportunitat.

Enmig de tot aquest caos esportiu, Hernández Hernández ha aparegut per llançar un clar avís: no tolerarà res d'ara endavant. La polèmica està servida i no és res nou d'ara: en la prèvia de la final de la Copa ja es va escalfar molt l'ambient, especialment per part del Madrid. El club blanc està vivint un any complicat a nivell esportiu, motiu pel qual l'ambient està caldejat a Chamartín.

Com ja ve sent habitual, Hernández Hernández, àrbitre de l'encontre, ha estat assenyalat, però el canari no està disposat a passar pel cèrcol. Hernández Hernández ho té molt clar: falten poques hores per al Clàssic entre Barça i Real Madrid, però no tolerarà cap falta de respecte. A més, el canari, assenyalat i qualificat de "culer" per Real Madrid TV, ja ha parlat sobre les crítiques que rep el col·lectiu arbitral: el seu missatge espanta i molt.

Última hora, Hernández Hernández es planta abans del Clàssic Barça-Madrid: 'No vaig...'

Hernández Hernández serà l'àrbitre del Clàssic d'aquest diumenge, 11 de maig. El canari ja ha estat protagonista de diversos vídeos de Real Madrid TV i d'això precisament ha parlat en nombroses ocasions. Hernández Hernández ho té assumit: falten poques hores per al Clàssic entre Barça i Real Madrid, però res li farà canviar d'opinió.

El futbol espanyol viu dies de molt caos i enrenou per culpa de les constants polèmiques arbitrals, que s'han accentuat amb la final de Copa entre Barça i Madrid. De fet, la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es planteja un canvi dràstic en la direcció del CTA, que està liderada per l'andalús Medina Cantalejo i per Clos Gómez.

Enmig de tota aquesta polèmica han aparegut unes declaracions de Hernández Hernández, àrbitre designat que s'encarregarà del Clàssic entre primer i segon classificat de Lliga.

El canari Hernández Hernández va deixar clar, fa un parell d'anys, que "de mi s'han dit barbaritats i m'han relliscat sempre perquè sé que són part de la meva professió". Dit d'una altra manera, Hernández Hernández assegura que serà neutral i que el que es pugui dir és totalment prescindible per al seu punt de vista i forma d'actuar com àrbitre.