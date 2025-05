Mapi León lamenta l'última hora del Barça Femení: Es queda sola

El Barça Femení està vivint una temporada d'emocions intenses. Amb la Lliga F, la Copa de la Reina i la Champions a la vista, l'equip de Pere Romeu es troba en plena lluita per fer història una vegada més.

Però mentre les jugadores es concentren en els partits decisius, a la directiva s'estan resolent diversos temes que podrien marcar el futur del club. Un dels principals focus de preocupació és el futur d'algunes jugadores que acaben contracte a final de temporada.

La incertesa de les renovacions

Irene Paredes, la capitana de l'equip, és un pilar fonamental tant dins com fora del camp. Malgrat la seva experiència i maduresa, el seu contracte expira aquest estiu, cosa que ha donat peu a diversos rumors sobre el seu futur.

No obstant això, la futbolista ha deixat clar que el seu desig és seguir al Barça, i la renovació sembla estar a prop. L'estabilitat que aporta Paredes és innegable, i la seva continuïtat seria un alleujament per al cos tècnic i les seves companyes.

La situació d'Ingrid Engen: El final de la seva etapa al Barça?

Ingrid Engen ha estat una de les jugadores que més expectatives va generar en arribar al Barça. La futbolista noruega, talentosa i amb gran projecció, va arribar per aportar qualitat al centre del camp i opcions en defensa.

No obstant això, la seva adaptació al club no ha estat fàcil. Malgrat la seva habilitat, Pere Romeu ha preferit alinear altres jugadores, limitant les oportunitats d'Engen.

El principal problema d'Engen és la falta de minuts. Al centre del camp, la competència és ferotge, i en defensa, les indiscutibles Mapi León i Irene Paredes ocupen les posicions centrals. La futbolista noruega ha vist com el seu rol a l'equip s'ha limitat, cosa que ha generat dubtes sobre la seva continuïtat al club.

Els rumors sobre la seva sortida han crescut, i segons 3Cat, tot indica que Ingrid Engen deixarà el Barça al final de la temporada. L'Olympique de Lyon està interessat en el seu fitxatge, cosa que podria posar fi a la seva etapa al Barça.

L'arribada de Laia Aleixandri: Més competència per a Engen?

L'incorporació de Laia Aleixandri al Barça ha complicat encara més la situació d'Ingrid Engen. Aleixandri, provinent del Manchester City, és una jugadora polivalent que pot desenvolupar-se tant en defensa com al centre del camp.

Amb la seva arribada, la competència per a les jugadores de la plantilla s'ha intensificat, especialment per a Engen, que ja lluitava per guanyar-se un lloc a l'onze titular.

Aleixandri aporta un gran nivell de qualitat i versatilitat, cosa que li permet ser una peça clau en l'estratègia de Pere Romeu. La seva arribada ha generat un nou desafiament per a les futbolistes com Engen, que veuen com les seves oportunitats es redueixen encara més.