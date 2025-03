Han passat algunes hores, però el polèmic penal de Julián Álvarez que Szymon Marciniak va anul·lar en la tanda de penals contra el Real Madrid continua sent tema de debat. L'últim a valorar l'acció polèmica protagonitzada per Marciniak ha estat el jove migcampista del Barça Gavi, qui ha donat la seva opinió sobre el que va passar al Metropolitano. Gavi, en ser preguntat per aquesta qüestió, no ha volgut estendre's massa, però ha deixat entreveure que la decisió de Marciniak va ser sorprenent i que no va deixar ningú indiferent.

El Real Madrid ja està en quarts de final de la UEFA Champions League després de superar l'Atlètic de Madrid en els penals, però l'equip d'Ancelotti va avançar amb polèmica. L'Atlètic de Madrid va veure com Szymon Marciniak li va anul·lar un penal a Julián Álvarez i, per tant, la polèmica va tornar a estar servida en el món del futbol d'elit. Europa s'ha bolcat amb l'Atlètic, ja que es considera que, una vegada més, el Real Madrid va ser ajudat per avançar de ronda en la Champions League, màxima competició continental.

En aquestes últimes hores són diversos els jugadors que s'han pronunciat respecte de la jugada, que ha donat la volta al món. L'últim a valorar la situació protagonitzada per l'àrbitre polonès Szymon Marciniak ha estat Gavi, qui no s'ha reservat la seva opinió a l'hora de comentar la polèmica. El jugador del Barça, que no ha estat convocat per Luis de la Fuente per a aquest parèntesi de seleccions, s'ha abstingut de polèmiques, però ha deixat ben clara la seva opinió.

Última hora! Gavi opina sobre el dubtós arbitratge de Marciniak: 'Això no...'

Gavi no anirà amb la Selecció Espanyola, motiu pel qual aquest divendres, en la prèvia al partit de LaLiga contra l'Atlètic de Madrid, ha parlat amb els mitjans. Com era d'esperar, Gavi ha estat preguntat pel penal polèmic de Julián Álvarez, que va ser anul·lat perquè el davanter argentí va tocar, suposadament, dues vegades la pilota en el xut.

"No em vull ficar", començava dient Gavi. "Els àrbitres són els que decideixen, ells tenen aquesta regla, encara que no sé com va això ben bé. El que digui l'àrbitre, cal confiar en ell", confessava sense dubtar dels col·legiats.

Gavi va ser repreguntat per la periodista de 'Movistar+' i va ser, en aquell moment, quan el de Los Palacios va deixar clar que, si per ell fos, aquesta norma hauria de ser revisada. "Jo, si el jugador la toca dues vegades, repetiria el penal", confessava el jugador del Barça, que va valorar d'aquesta manera l'acció polèmica protagonitzada per Szymon Marciniak.