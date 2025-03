Han pasado algunas horas, pero el polémico penalti de Julián Álvarez que Szymon Marciniak anuló en la tanda de penaltis contra el Real Madrid sigue dando que hablar. El último en valorar la acción polémica protagonizada por Marciniak ha sido el canterano y mediocampista del Barça Gavi, quien ha dado su opinión sobre lo acontecido en el Metropolitano. Gavi, al ser preguntado por dicha cuestión, no ha querido extenderse demasiado, pero ha dejado entrever que la decisión de Marciniak fue sorprendente y que no dejó a nadie indiferente.

El Real Madrid ya está en cuartos de final de la UEFA Champions League tras superar al Atlético de Madrid en los penales, pero el equipo de Ancelotti avanzó con polémica. El Atlético de Madrid vio como Szymon Marciniak le anuló un penalti a Julián Álvarez y, por ende, la polémica volvió a estar servida en el mundo del fútbol de élite. Europa se ha volcado con el Atlético, pues se considera que, una vez más, el Real Madrid fue ayudado para avanzar de ronda en la Champions League, máxima competición continental.

En estas últimas horas son varios los juadores que se han pronunciado al respecto de la jugada, que ha dado la vuelta al mundo. El último en valorar la situación protagonizada por el árbitro polaco Szymon Marciniak ha sido Gavi, quien no se ha reservado su opinión a la hora de comentar la polémica. El jugador del Barça, que no ha sido convocado por Luis de la Fuente para este parón de selecciones, se ha abstenido de polémicas, pero ha dejado bien clara su opinión.

¡Última hora! Gavi explota y opina sobre el dudoso arbitraje de Marciniak: 'Eso no...'

Gavi no irá con la Selección Española, motivo por el que este viernes, en la previa al partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid, ha hablado con los medios. Como era de esperar, Gavi ha sido preguntado por el penalti polémico de Julián Álvarez, que fue anulado porque el delantero argentino tocó, supuestamente, dos veces el balón en el golpeo.

"No me quiero meter", comenzaba diciendo Gavi. "Los árbitros son los que deciden, ellos tienen esa regla, aunque no sé cómo va eso bien bien. Lo que diga el árbitro, hay que confiar en él", confesaba sin dudar de los colegiados.

Gavi fue repreguntado por la periodista de 'Movistar+' y fue, en ese momento, cuando el de Los Palacios dejó claro que, si por él fuera, esa norma debería ser revisada. "Yo, si el jugador la toca dos veces, repetiría el penalti", confesaba el jugador del Barça, que valoró de esta manera la acción polémica protagonizada por Szymon Marciniak.