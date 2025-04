Última hora: Florentino Pérez ho confirma, el Reial Madrid no jugaria la final de Copa

El Real Madrid medita no presentar-se a la final de Copa del Rei que ha de disputar aquest pròxim dissabte (22 hores) contra el Barça a la Cartuja de Sevilla. Sí, com ho llegeixen: Florentino Pérez ho confirma, el Real Madrid vol pressionar la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) perquè canviï l'equip arbitral i estudia no jugar. Aquesta és la informació que surt de Sevilla a aquesta hora d'un divendres en què el Madrid ni entrenarà ni donarà rodes de premsa ni assistirà al sopar oficial.

El Real Madrid, ara mateix, ha decidit no acudir a la roda de premsa oficial prèvia al partit de Copa del Rei, a l'entrenament i a les fotos oficials federatives. Plantada a tots els actes de la RFEF abans de la final contra el Barça, que, segons ha pogut saber 'e-Notícies', corre perill i podria no disputar-se aquest pròxim dissabte. El Real Madrid ho ha comunicat i, com és evident, Florentino Pérez ho ha transmès als seus afins, que confessen que l'enfadament del president del Real Madrid és monumental.

El Barça, per la seva banda, ha entrenat amb normalitat i ja es troba descansant al seu hotel de Sevilla, una mica lluny de l'Estadi de la Cartuja de Sevilla, seu oficial. La decisió del Real Madrid és irreversible: el club blanc exigeix que, després dels plors dels àrbitres en la prèvia de la final, aquest equip arbitral sigui substituït de manera immediata. Recordem que, en la roda de premsa prèvia, diferents col·legiats, entre els quals destaca Ricardo de Burgos Bengoetxea, àrbitre de la final, han llançat un missatge contra Real Madrid TV.

Última hora: Florentino Pérez ho confirma, el Real Madrid no jugaria la final de Copa

El Madrid anava a donar roda de premsa a les 19.15 hores, anava a entrenar-se a les 20.00 i Luka Modric i Ancelotti anaven a posar amb Ter Stegen i Flick. No hi haurà res, ja que tot s'ha cancel·lat i, per tant, la situació és de màxima tensió a Sevilla. El Real Madrid i el seu equip jurídic està treballant per exigir, mitjançant un comunicat, la disculpa expressa dels àrbitres.

Segons ha avançat 'El Chiringuito', el Real Madrid podria tornar-se a Madrid sense disputar la gran final contra el Barça, per la qual cosa perilla el Clàssic a Sevilla. Caldrà estar pendents de tota l'última hora: poden fer-ho al portal de 'e-Notícies', on actualitzarem al detall el que succeeixi en aquesta prèvia del Clàssic de Copa.