Definitiu, Iñigo Martínez se'n va per Laporta, li ho diu a la cara: 'No hi ha color'

Iñigo Martínez ha estat un dels grans fitxatges del FC Barcelona en els últims anys. Va arribar gratis i la seva incorporació ha resultat ser tot un encert. Encara que la seva primera temporada va estar marcada per les lesions, des de l'arribada de Hansi Flick tot ha canviat per al central basc.

Actualment, Iñigo Martínez és el company perfecte de Pau Cubarsí al centre de la defensa del Barça. S'entenen amb una sola mirada, complementant-se a la perfecció. Tots dos aporten seguretat i dinamisme a l'equip, quelcom fonamental en el sistema de Flick.

Sense dubte, Iñigo Martínez ha caigut de peu. La seva capacitat per treure la pilota jugada, la seva valentia per actuar en zones obertes i la seva experiència en l'elit el converteixen en un jugador clau en el FC Barcelona. Un rendiment que ha obligat la directiva culé, encapçalada per Laporta, a prendre una decisió.

Laporta assegura la continuïtat d'Iñigo Martínez

Malgrat que el seu contracte acabava aquesta temporada i que havia despertat l'interès de clubs de l'Aràbia Saudita, sembla complicat que Laporta deixi escapar a Iñigo Martínez. Actualment, el central basc és indiscutible per a Flick, i el seu rendiment n'és una bona mostra. De fet, la darrera demostració de la seva qualitat es va veure en el partit contra el RCD Mallorca.

Iñigo Martínez, davant el RCD Mallorca, no va fallar ni una sola passada en la primera meitat. Un rendiment que contrasta dràsticament amb els errors comesos pel seu company Ronald Araújo en la sortida de la pilota. Laporta, conscient d'aquesta situació, ja té clar què ha de fer.

Laporta ho té clar després de la dada d'Iñigo Martínez

Malgrat les moltes virtuts de Ronald Araújo, com la seva fortalesa física i capacitat defensiva, el seu encaix en el sistema de Flick està sent qüestionat. La seva dificultat per sortir jugant amb pilota i alguns errors en moments clau han fet que el seu futur al club sigui incert. Iñigo Martínez li ha guanyat la partida i Laporta, en cas de necessitat, optarà per vendre al charrúa abans que al basc.

El futur de Ronald Araújo, en mans de Laporta

La situació de Ronald Araújo està lluny de ser clara. Laporta sap que, actualment, Iñigo Martínez ha mostrat un nivell superior al de l'uruguaià. I no només això, ja que Eric García, amb les seves característiques, encaixa molt millor en els plans de Flick, relegant a Araújo a l'ostracisme.

A més, Laporta necessita realitzar una venda important aquest estiu per quadrar els comptes i complir amb els requisits del fair play financer. En aquest sentit, la sortida de Ronald Araújo podria ser una de les opcions que Laporta contempli per alliberar espai a la plantilla.

Des de llavors, ara mateix la diferència és enorme entre Iñigo Martínez i Ronald Araújo. El partit davant el RCD Mallorca ha deixat clar que el '5' encaixa millor que el '4' en l'esquema culé. L'ex de l'Athletic s'ha guanyat el seu lloc, i el seu rol al Barça continua sent clau per al futur del club.