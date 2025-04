Álex Baena posa una condició per signar amb el Barça: Fermín López demana el mateix

S'acosta el mercat estival de fitxatges i Álex Baena, jugador del Villarreal, serà molt probablement un dels futbolistes que ocuparà més portades. El talentós migcampista està en l'agenda del FC Barcelona des d'abans de l'arribada de Hansi Flick. Tant Laporta com Deco són uns enamorats de l'estil de joc de l'andalús, i consideren que encaixaria perfectament amb l'ADN Barça.

Álex Baena aportaria, sens dubte, qualitat a l'hora de distribuir el joc i arribada des de segona línia, però també seria clau per a les jugades d'estratègia a pilota aturada. Només cal recordar que Baena va ser, la passada temporada, el màxim assistent de les cinc grans lligues. Amb només 23 anys, el '16' del Villarreal està cridant l'atenció i el Barça, entre altres, no li treu l'ull de sobre.

Manchester City, Bayern Leverkusen i Atlètic de Madrid són els altres grans interessats en el futbolista del Villarreal. El Barça partiria amb certa avantatge, tenint en compte que Baena sempre ha mostrat el seu desig de jugar en el conjunt culé. Ara bé, Álex Baena, conscient de la gran competència en la medul·lar del Barça, ha posat una condició per jugar al Camp Nou.

La condició d'Álex Baena per fitxar pel Barça

La direcció esportiva culé està interessada en incorporar a Álex Baena, al qual consideren el recanvi ideal de Pedri. A la plantilla no hi ha un altre jugador capacitat per assumir el rol del tinerfeny i ja ha quedat clar que quan no hi és, l'equip ho nota i es ressent. Per fortuna, el '8' ha gaudit d'una gran regularitat aquesta temporada i no ha estat víctima de les lesions com en anys anteriors.

Tanmateix, Deco i Flick coincideixen en la importància de tenir un altre jugador a la plantilla que pugui assumir el rol de Pedri. Álex Baena és el futbolista preferit, ja que està completant de nou una campanya excel·lent com ho va fer en l'anterior. A més, Baena estaria per la labor d'aterrar al Camp Nou, però la seva condició és clara: si surt del Villarreal, és per ser titular.

Álex Baena coincideix amb el seu amic Fermín López

L'internacional espanyol ja ha declarat, en més d'una ocasió, que estaria encantat de jugar al Barça. És per això que el club català és l'equip millor posicionat, però el crack del Villarreal només signarà si li asseguren un lloc rellevant, cosa que sembla complicada ara mateix. La seva petició coincideix amb la del seu gran amic, Fermín López, amb qui va coincidir als Jocs Olímpics de París 2024: tots dos volen ser titulars, però no hi caben tots.

La gran qualitat en la medul·lar del Barça complica les coses per a l'arribada de Baena tenint en compte que difícilment podran garantir-li la titularitat. Álex Baena és conscient que té altres grans ofertes damunt la taula on aposten clarament per ell. La seva clàusula de 60 milions, encara que no exagerada, pot ser un altre obstacle que dificulti el seu fitxatge pel FC Barcelona.