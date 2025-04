El Barça lliga el nou Gerard Piqué, fitxatge històric sense pagar res: Laporta accepta

És molt probable que, per a moltes persones, Gerard Piqué sigui el defensa central més talentós en la història del FC Barcelona. Es va formar a la Masia, igual que altres talents que ja estan a l'equip o que encara estan per arribar. Hansi Flick i Joan Laporta els aprecien i els avaluen a tots per igual, però n'hi ha un en particular que ja ha aconseguit fer somriure a molts al Barça.

De fet, per ser més exactes, el Barça confirma que té lligat el nou Gerard Piqué, que, per cert, acaba de trencar la seva relació de tres anys amb Clara Chia. Gerard Piqué és un dels millors defenses de la història del Barça, però el club culer, liderat per Laporta, continua treballant perquè els que vinguin siguin fins i tot millors. Dit i fet: el Barça es fixa en el nou Gerard Piqué i Laporta dona l'‘OK’ final, tot a punt perquè el fitxatge es faci oficial en les pròximes hores.

Si Lamine Yamal és una de les majors perles en atac, aquest jugador és l'equivalent en la defensa. Encara que encara està en edat juvenil, el PSG ja es va voler fer amb els seus serveis pagant la seva clàusula i Laporta ha reaccionat en aquestes últimes setmanes d'abril. El FC Barcelona té desenes de joies entre mans i tots ells volen arribar al primer equip, però pocs tenen el talent del nou Gerard Piqué, que pujarà al primer equip.

El nou Gerard Piqué arriba al Barça després de l'OK final de Joan Laporta... De qui parlem? Qui és el nou Gerard Piqué?

Es tracta d'Andrés Cuenca, el que per a molts ja és el prospecte de central jove més interessant en anys. S'ha format i ho continua fent a la Masia i, amb tan sols 17 anys, s'ha convertit en un puntal del filial. Amb el Barça Atlètic ha crescut a passos de gegant fins al punt que Hansi Flick també l'ha cridat per entrenar-se amb el primer equip.

Cuenca recorda i molt a Gerard Piqué i, segons ha pogut confirmar en exclusiva ‘e-Notícies’, farà la pretemporada amb el primer conjunt a l'espera de tenir fitxa amb Hansi Flick. La idea del Barça, encapçalat per Laporta, és que Cuenca estigui en dinàmica del grup amb fitxa del filial, però això podria canviar si el jugador ho demostra sobre el camp.

Cuenca és un dels grans amics de Pau Cubarsí i, de fet, comparteixen eix de la defensa des que eren pràcticament alevins. Joan Laporta ja s'ha fixat en ell i Cuenca, encara en estat de xoc, ja s'ha exercitat en un parell d'ocasions amb la primera plantilla del club culer.