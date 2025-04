Anunci oficial, ni Ansu Fati ni Pau Víctor: Hansi Flick assenyala el seu primer descartat

Hansi Flick ha demostrat ser un tècnic capaç de donar una segona oportunitat a molts jugadors del FC Barcelona que, en el seu moment, semblaven sentenciats. Raphinha, per exemple, està mostrant un rendiment excepcional que pocs podien imaginar fa uns mesos. De Jong i Iñigo Martínez també estan exhibint la seva millor versió, gràcies al suport i les decisions del tècnic alemany.

Sens dubte, la feina de Hansi Flick està sent molt positiva, i aquest cap de setmana ha estat clau per a la conquesta de la Copa del Rei amb les seves decisions. La seva arribada a la Ciutat Comtal està sent una benedicció per al FC Barcelona, però també hi ha certs detalls a millorar. Hi ha situacions que no ha gestionat de la millor manera i que no tenen una explicació massa clara.

Els plans de Hansi Flick en l'apartat de sortides

Malgrat que, en el seu conjunt, la plantilla culer ha rendit a gran nivell, hi ha jugadors amb els quals Hansi Flick ha comptat menys. Ansu Fati, Pau Víctor, Iñaki Peña, Héctor Fort, Pablo Torre i Andreas Christensen són alguns dels que estan en una situació complicada. Això sí, no tots estan sentenciats.

Ansu Fati i Pau Víctor, per les seves posicions al camp, no seran els primers a sortir, ja que la línia ofensiva del Barça no té moltes alternatives al trident titular. Actualment, només Ferran Torres pot actuar com a suplent de Raphinha, Lamine i Lewandowski. Per tant, ni el '18' ni el '19' són vendes prioritàries per a Hansi Flick.

Quant a Héctor Fort, el lateral dret, la seva sortida tampoc és senzilla de decidir. És l'únic suplent natural de Koundé, per la qual cosa el club no està disposat a deixar-lo anar sense tenir un reemplaçament adequat. D'altra banda, Andreas Christensen és un altre que no ha disputat gaire minuts aquesta temporada, però Hansi Flick encara desitja provar-lo abans de prendre una decisió final sobre el seu futur.

Pablo Torre, el primer gran descart de Hansi Flick

Sens dubte, el primer gran descart de l'era Hansi Flick serà Pablo Torre. Malgrat els seus 590 minuts jugats aquesta temporada, el migcampista càntabre no ha aconseguit guanyar-se un lloc en l'esquema de l'entrenador alemany. Juga en una posició molt competitiva, i el seu rol com a última opció de Flick fa que el seu futur al club sigui incert.

Pablo Torre no està satisfet amb la quantitat de minuts que ha rebut i la seva sortida es torna cada cop més probable. Sap que ha deixat detalls més que suficients quan ha jugat per participar més, però Hansi Flick no compta amb ell. Pedri, Gavi o Fermín estan per davant, així que el més sensat és pensar en una cessió.

La possible cessió de Pablo Torre

Malgrat la falta d'oportunitats, la directiva del FC Barcelona estaria disposada a mantenir el control sobre el futur de Pablo Torre. L'opció més probable seria una cessió, i diversos clubs estan interessats en el seu fitxatge.

L'RCD Mallorca, el Girona i la Real Sociedad serien els principals interessats a comptar amb els serveis de Pablo Torre. Una cosa que li permetria continuar el seu desenvolupament en un equip on podria jugar amb més regularitat.