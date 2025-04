Deco ordena la seva venda, ja no hi ha marxa enrere: Pluja de milions al Barça

Deco té una missió important de cara al pròxim mercat de fitxatges. Com a director esportiu del FC Barcelona, ha de trobar la manera d'equilibrar els comptes del club, cosa que implica realitzar algunes vendes clau.

La idea és alliberar espai a la plantilla i obtenir els recursos necessaris per poder fitxar els jugadors que Flick ha sol·licitat a Deco.

Si bé hi ha diversos noms a la llista de sortides, alguns destaquen més que altres, i les decisions que es prenguin en els pròxims mesos podrien marcar el futur del club.

Vendes segures: Ansu Fati, Christensen i Iñaki Peña

Entre les vendes més segures, destaquen tres jugadors que no compten amb el suport de Hansi Flick per a la pròxima temporada.

El primer d'ells és Ansu Fati, la situació del qual al Barça ha estat inestable. Malgrat el seu potencial, Fati ha vist com el seu rol ha disminuït a causa de les constants lesions i la ferotge competència en l'atac.

El FC Barcelona està disposat a escoltar ofertes per ell, i diversos clubs europeus han mostrat interès.

Un altre dels noms és Andreas Christensen, la manca de protagonisme del qual aquesta temporada ha posat en dubte el seu futur al club.

Malgrat la seva qualitat, el danès no ha aconseguit guanyar-se un lloc fix a la defensa i la seva sortida sembla gairebé inevitable.

Finalment, Iñaki Peña, també podria sortir, ja que no ha tingut moltes oportunitats i el seu futur al Barça està en l'aire.

Cessions de jugadors amb futur al club

A més de les vendes, hi ha diversos jugadors que podrien sortir cedits, però que el Barça no està disposat a deixar anar de forma permanent.

Héctor Fort, Pablo Torre i Pau Víctor són jugadors que, encara que no comptin amb molts minuts, continuen sent considerats com a part del projecte. Per això, el Barça buscaria cessions que els permetin continuar creixent sense perdre el seu vincle amb el club.

Casos especials: Frenkie de Jong i Ronald Araújo

Quant als casos més delicats, el futur de Frenkie de Jong i Ronald Araújo està en l'aire. En el cas de De Jong, Hansi Flick no vol que marxi, però tot dependrà de la seva renovació.

Si el neerlandès no arriba a un acord amb el club, la seva sortida podria ser una opció. D'altra banda, el cas de Ronald Araújo és més clar. El central uruguaià no és titular en l'actualitat i no sembla que ho sigui la pròxima temporada.

Equips com la Juventus i el Liverpool han mostrat interès en el seu fitxatge. A més, la seva clàusula de rescissió de 65 milions d'euros, que s'activa en els primers deu dies de cada mercat, el converteix en un jugador molt accessible per a altres clubs.

Per aquesta raó, Deco ha pres la decisió que Ronald Araújo deixarà el Barça aquest estiu, cosa que permetrà al club afrontar noves operacions amb marge econòmic.