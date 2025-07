Lamine Yamal va complir 18 anys aquest passat diumenge i els va complir celebrant una festa plena de famosos, cantants, influencers i altres tipus de personalitats, sobretot del món de l'esport. La gran festa d'aniversari de Lamine Yamal va ser una bomba en tots els sentits: hi va haver molt 'famoseig', però sobretot va deixar pistes sobre el nou fitxatge del Barça: val 5M€. L'entorn de Lamine Yamal és molt extens, però resulta evident que la presència d'un futbolista 'una mica desubicat' últimament indica que el Barça està treballant en el seu fitxatge: nou davanter.

Lamine Yamal ja té 18 anys i el Barça espera que, durant aquesta mateixa setmana, pugui anunciar la renovació del crack i el seu nou dorsal: portarà el '10' de Leo Messi. Lamine Yamal ha estat notícia per la seva bestial festa d'aniversari, però ara ho està sent perquè la presència d'un amic seu a la festa podria significar un fitxatge TOP. El Barça busca extrem esquerre i el podria haver trobat a la gran festa de Lamine Yamal: ningú s'ho esperava, però el seu acte de presència deixa moltes pistes.

La festa de Lamine Yamal no va deixar ningú indiferent, però va ser clau perquè va deixar detalls que van molt més enllà del món del cor. La gran festa d'aniversari de Lamine Yamal, que ja té 18 anys, va deixar entreveure que el Barça treballa en un gran fitxatge per a aquest mercat de fitxatges: ningú ho espera. Aquest fitxatge va ser caçat a la festa de Lamine Yamal: torna al Barça després d'una etapa complicada donant voltes per la resta d'Europa.

Última hora: la festa de Lamine Yamal dona pistes sobre el nou fitxatge del Barça, 5M€

Mentre Lamine Yamal celebrava el seu 18 aniversari, el Barça seguia treballant en el mercat de fitxatges amb l'objectiu principal de reforçar la davantera. Lamine Yamal volia comptar amb el seu gran amic Nico Williams, però aquest el va deixar plantat i seguirà jugant a l'Athletic Club de Bilbao després de renovar el seu contracte. Nico Williams no serà el fitxatge, però Lamine Yamal sí que ha estat clau perquè el Barça tanqui una altra operació: Yamal l'ha convidat a la seva festa i tot es revela.

Lamine Yamal el va convidar a la seva festa i aquest hi va acudir: pensaven que ningú en parlaria, però diversos mitjans de comunicació ho van captar tot i ara el Barça ho reconeix. El club culer, liderat per Joan Laporta, treballa per fitxar i, sobretot inscriure, un extrem de nivell TOP que doni descans a Raphinha, davanter brasiler. Sembla que tot anava a anar vinculat a la figura de Marcus Rashford, opció 'low cost', però finalment hi haurà un altre davanter: va a la festa de Lamine Yamal i el cacen.

Lamine Yamal tanca el fitxatge de l'extrem definitiu: va a la seva festa d'aniversari i les càmeres el cacen, el Barça no dona crèdit

S'acosta l'hora de la veritat i el Barça, encapçalat per Joan Laporta, ha de començar a prendre decisions pel que fa al mercat de fitxatges. Flick vol davanter i, pel que sembla, ja l'ha trobat gràcies a un Lamine Yamal que ha donat moltes pistes. "Que estigui convidat a la festa de Lamine Yamal significa que hi ha bon rotllo i que el fitxatge és una opció real", asseguren fonts del Barça consultades per aquest digital.

Quina estrella mundial va anar a l'aniversari de Lamine Yamal? Doncs en van ser diverses, però va destacar la presència de Joao Félix, davanter del Chelsea amb passat al FC Barcelona. Joao Félix vol tornar al Barça i podria fer-ho com a cedit, segons han informat diversos mitjans de comunicació de Portugal: el Barça només pagaria la seva fitxa, propera als 5M€.

Flick ho veu amb bons ulls, sobretot perquè sap que Laporta està enamorat de Félix i que el davanter portuguès té molt bona relació amb Lamine Yamal, crack culer.