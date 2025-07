Màxima prioritat, Hansi Flick demana el seu fitxatge i Deco accepta: «El necessitem»

Hansi Flick està fent una feina sorprenent com a director tècnic del FC Barcelona. En la seva primera temporada, ha aconseguit conquerir tots els títols nacionals, portant l’equip a un nivell superior

Des de la seva arribada, ha implementat nombroses eines tàctiques que han millorat significativament el rendiment col·lectiu

La pressió alta i la trampa del fora de joc són dues decisions que Hansi Flick va implementar des de l’inici i han donat excel·lents resultats. La seva capacitat per ordenar i millorar l’estructura defensiva i ofensiva de l’equip ha estat fonamental per aconseguir aquests èxits

El rescat del Barça: l’aposta per Hansi Flick

El Barça travessava una crisi esportiva i institucional important quan va decidir apostar per la figura de Hansi Flick. El canvi de rumb ha donat a l’equip una nova identitat, i el temps ha donat la raó a la directiva

Deco, el director esportiu del club, va ser qui més va insistir en la contractació de l’alemany, tal com va explicar Joan Laporta fa algunes setmanes

Des de llavors, Flick i Deco han format un tàndem molt efectiu, que ha revitalitzat l’equip. El fitxatge de Dani Olmo l’estiu passat va ser un dels moviments clau d’aquest projecte. El jugador s’ha convertit en un dels pilars del FC Barcelona actualment

Joan García, el primer fitxatge de 2025

Ara, el primer moviment de Hansi Flick per a l’estiu de 2025 ja està tancat. El Barça ha incorporat Joan García per 25 milions d’euros. Aquest fitxatge reforça encara més la plantilla i demostra que l’entrenador continua comptant amb el suport de Deco per complir totes les seves peticions

Aquest fitxatge ha estat ben rebut per l’afició, que veu amb bons ulls com Hansi Flick i Deco estan treballant per assegurar la qualitat i el futur de l’equip. Tanmateix, encara hi ha més feina per fer

Reforços necessaris: un extrem i un lateral

Hansi Flick ha demanat reforços addicionals per a la pròxima temporada i Deco ja està treballant activament per trobar els jugadors ideals. La prioritat és incorporar un extrem que pugui aportar més variants a l’atac i augmentar la competitivitat

A més, Flick també ha sol·licitat a Deco l’arribada d’un lateral per complementar la defensa: "Ho necessitem". Actualment, Héctor Fort i Gerard Martín són els suplents de Jules Koundé i Alejandro Balde, fet que fa imprescindible l’arribada d’un carriler suplent que elevi el nivell de l’equip

Dumfries o Cancelo: les opcions per al lateral

El favorit en aquest moment per cobrir el lloc és Denzel Dumfries, lateral de l’Inter de Milà. Tanmateix, també està sonant amb molta força el retorn de Joao Cancelo, que ja va jugar cedit al Barça en el passat. La decisió encara no està presa, però Deco ha donat llum verda a l’última petició de Hansi Flick

El Barça segueix reforçant-se amb els objectius clars de continuar creixent i competint a nivell nacional i internacional. Amb el suport de Deco i la visió tàctica de Flick, el futur del club sembla prometedor