Dean Huijsen descobreix això de l'Aràbia: 'De ser el millor a venda imminent, adeu a...'

Dean Huijsen ha estat una de les grans revelacions del Real Madrid al Mundial de Clubs. El jove central, que ha arribat aquest mateix estiu procedent del Bournemouth, ha sorprès tothom. Alt, elegant i amb una sortida de pilota exquisida, Huijsen s'ha guanyat el lloc de titular en els esquemes de Xabi Alonso.

En només unes setmanes, Dean Huijsen ha passat de ser una aposta de futur a convertir-se en el millor defensor de l'equip. El seu rendiment està per sobre de la resta i ho ha demostrat en cada partit. Per això, al club ja hi ha consens:Florentino Pérez vol construir la defensa del futur al seu voltant.

Amb només 20 anys, Dean Huijsen representa aquest perfil de central modern que pot marcar una època. Davant la Juventus i el Dortmund va signar actuacions molt sòlides. I ara, amb el Real Madrid pensant en el mercat de fitxatges, el seu lideratge està fora de dubte.

Dean Huijsen es guanya el lloc: l'Aràbia ve a per al seu company

Tanmateix, la irrupció de Dean Huijsen també té conseqüències, ja que després del que s'ha vist al Mundial de Clubs, el Real Madrid es planteja fer canvis importants a la rereguarda. El fitxatge d'Ibrahima Konaté, previst inicialment per al 2026, podria avançar-se. Xabi Alonso vol comptar amb el francès tan aviat com sigui possible, i Florentino Pérez ja està movent fils per aconseguir-ho.

Però en tot procés de renovació, també hi ha sortides, i la d'Antonio Rüdiger està més a prop que mai. El central alemany, que ha estat un pilar fonamental en les últimes temporades sota el comandament d'Ancelotti,ja no té garantit el seu lloc. Amb 32 anys i amb diversos problemes físics a sobre, Rüdiger podria estar afrontant els seus últims mesos com a jugador blanc.

A més, en les últimes hores ha ressorgit un fort interès des d'Aràbia Saudita. Segons fonts properes al club, hi ha diversos equips disposats a pagar una suma elevada per Antonio Rüdiger. Si la xifra és atractiva, Florentino Pérez no ho dubtarà i activarà la seva sortida: el Real Madrid prioritza la joventut, la projecció i la rotació.

Antonio Rüdiger se'n va, Dean Huijsen s'assenta

Dean Huijsen, per la seva banda, és plenament conscient de la situació. Sap que amb la probable sortida d'Antonio Rüdiger li toca a ell fer el pas endavant i que ha de mantenir aquest nivell si vol consolidar-se a l'onze titular. El seu talent no es discuteix, però el seu repte és mantenir-se constant.

Així, el Bernabéu podria viure una de les seves clàssiques transicions. De veure Antonio Rüdiger com el gran líder de la defensa a dir-li adeu amb destinació a l'Aràbia. Tot mentre Dean Huijsen es converteix, a poc a poc, en el nou cap de la rereguarda blanca.