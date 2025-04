El Barça guanya i ja és oficial: Flick confirma la millor notícia després de la Copa del Rei

Flick ha superat Ancelotti i el FC Barcelona ha guanyat la gran final de la Copa del Rei davant el Reial Madrid. El partit venia carregat de tensió en les hores prèvies després de les amenaces del club blanc. Recordem que, després de la roda de premsa de De Burgos Bengoetxea i González Fuertes, el Madrid no es va presentar a l'entrenament ni als actes oficials com el sopar institucional.

Tanmateix, aquesta nit hem vist un gran partit. Des del primer moment, els de Flick i els d'Ancelotti han plantejat un encontre d'anada i tornada, ple d'ocasions per a ambdós, i com no, marcat per la polèmica. Això sí, com ja va succeir a la Supercopa d'Espanya, el Barça s'ha imposat al Reial Madrid després d'una èpica pròrroga i un gol de Koundé.

Flick es corona en la seva primera Copa del Rei

Ha estat una final plena de detalls i amb moltes alternatives, i Flick ha estat decisiu amb les seves intervencions. La primera meitat s'ha decantat cap al costat culé, i la segona meitat ha tingut un clar to blanc. Pedri ha obert el marcador amb un autèntic golàs des de fora de l'àrea, però després del descans els canvis han modificat tots els plans, amb Mbappé apareixent i creant molt de perill.

Ancelotti, qui sap si de manera intencionada, ha reservat l'astre francès a la banqueta, però Flick i el FC Barcelona han reaccionat de la millor manera possible. Després de noranta minuts apassionants ha arribat la pròrroga i els catalans han tret el seu orgull amb Koundé sent decisiu. El lateral francès ha robat una pilota fonamental i no s'ho ha pensat, control i xut, i cap a dins.

Es confirma el millor per al Barça i per a Flick, ja és oficial

Després de la final de la Copa del Rei, Flick segur que està tremendament satisfet. La seva temporada està sent impecable i no hi ha dubte que li ha canviat la cara al FC Barcelona. I ara, després de la victòria, es confirma la millor notícia: tota la feina ha donat els seus fruits, el Barça pot lluitar per tot.

Ara, els de Flick han de centrar totes les seves energies en la Champions League i en LaLiga. Un triplet que podria ser èpic i que coronaria una temporada realment sorprenent a molts nivells. La Copa del Rei ha caigut del costat del FC Barcelona i el tècnic alemany pot coronar-se amb una primera temporada realment històrica.