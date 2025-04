Ningú esperava el que ha dit Gonzalo Miró després de la Copa del Rei: 'Barça i Madrid...'

El passat dissabte es va disputar la final de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, dos dels clubs més grans i tradicionals del futbol espanyol. El partit, jugat a l'Estadi de La Cartuja, a Sevilla, va ser una batalla vibrant que es va resoldre a favor dels catalans a la pròrroga gràcies al gol de Koundé. No obstant això, la Copa ja és història i ara toca mirar al futur.

Als micròfons de la Cadena COPE, Gonzalo Miró, analista esportiu i habitual en programes com Tiempo de Juego, s'ha convertit en protagonista després de les seves últimes declaracions. Aprofitant la seva popularitat, va aprofitar l'ocasió per reaccionar al partit i, sobretot, per repartir crítiques als dos grans clubs del futbol espanyol. Gonzalo, reconegut seguidor de l'Atleti, no va tenir pietat ni del Barcelona ni del Madrid i les seves declaracions han causat molt de rebombori en el món esportiu.

Gonzalo Miró opina de Barça i Madrid

A El Partidazo de COPE, al costat de Juanma Castaño, Gonzalo Miró va deixar clar que no té manies a l'hora d'expressar la seva opinió sobre cap tema d'interès popular. "Per no ser sospitós, jo sóc dels que pensen que, amb el que se sap del Cas Negreira, hi ha arguments suficients per descendir el FC Barcelona a Primera RFEF", va dir. Aquesta declaració, que podria generar una gran controvèrsia, va deixar clar el seu enuig amb les institucions i el tracte cap al Barça.

Però no només es va aturar al Barça. L'anàlisi de Gonzalo Miró també va incloure el Reial Madrid. "El que em sembla que fa el Madrid amb els àrbitres, que és una cosa completament indignant, obeeix a diverses raons".

"Pressionar els àrbitres, justificar les seves derrotes i dilapidar la imatge de LaLiga amb l'objectiu de buscar la Supercopa. Volen que els seus aficionats pensin que aquesta lliga no val per a res", va afirmar Gonzalo Miró, carregant contra l'actitud del club blanc i la seva influència en l'arbitratge.

Sens dubte, Gonzalo Miró no va deixar titella amb cap en les seves intervencions. La seva sinceritat extrema ha deixat en evidència el que molts pensen sobre els dos clubs més poderosos d'Espanya, i les seves paraules continuaran ressonant en la premsa esportiva. Les crítiques es van centrar en els aspectes extradeportius, cosa que ha generat un intens debat sobre el present i futur d'ambdós gegants del futbol espanyol després de la final de Copa.