Ofereixen 30 milions per Fermín López després de la Copa del Rei: Laporta negocia el seu comiat

La final de la Copa del Rei va canviar radicalment quan Fermín López va saltar al camp a la segona meitat. El jove talent del Barça va imprimir energia, verticalitat i caràcter en un partit que estava encallat. La seva aparició va ser decisiva perquè el Barça aixequés el trofeu i, encara que no va marcar ni assistir, va sortir molt reforçat.

Fermín, el revulsiu inesperat a la final

Fermín López va mostrar una maduresa impressionant en una nit carregada de tensió. El seu dinamisme i atreviment van ajudar que el Barça dominés els minuts finals. No només va millorar la circulació de pilota, sinó que va contagiar els seus companys amb la seva intensitat.

La irrupció de Fermín a la final de la Copa del Rei ha provocat una autèntica revolució al mercat. En qüestió d'hores, diversos equips han preguntat per la seva situació. No obstant això, el més decidit ha estat el Manchester United, que el té en els seus plans des de fa ja diversos mesos

El Manchester United ofereix 30 milions per Fermín

El club de Manchester, dirigit per Rúben Amorim, ha posat sobre la taula 30 milions per fitxar Fermín. Artífexs de l'interès asseguren que el tècnic portuguès veu en ell un jugador capaç d'adaptar-se a diverses posicions del mig del camp. Treball, gol i versatilitat: això és el que ofereix el canterà del Barça.

L'oferta per Fermín és històrica tenint en compte la seva curta trajectòria a l'elit. No és habitual que un futbolista tan jove desperti tant interès després d'un únic gran partit. Però l'actuació a la Copa del Rei ha disparat la seva valoració.

Laporta dubta entre retenir-lo o vendre'l

Laporta i Deco valoren amb molta cura la situació de Fermín. El seu contracte amb el Barça acaba el 2029 i la seva clàusula de rescissió és de 500 milions d'euros. No obstant això, la necessitat de fer caixa per reforçar altres posicions fa que es plantegin acceptar una bona oferta.

Dins del club existeix una corrent que demana confiar en Fermín com a futur titular. Però també es reconeix que rebre 30 milions ara alleujaria els comptes. La decisió final podria dependre tant de l'oferta definitiva com de la voluntat del jugador.

Fermín López es troba en un moment crucial per a la seva carrera esportiva. Pot quedar-se al Barça, lluitar per minuts i convertir-se en una llegenda del club que el va formar. O pot acceptar l'oferta del Manchester United, on Amorim li promet protagonisme immediat.