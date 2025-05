Última hora: El CTA confessa el desastre, hi ha àrbitre per al Barça-Madrid de Lliga

El Clàssic de Lliga entre Barça i Madrid és a la volta de la cantonada i el CTA ja comença a escalfar el vital partit abans d'hora. I és que, en aquestes últimes hores, el CTA dirigit per Medina Cantalejo ha confessat i, per tant, confirmat el desastre. Ja hi ha àrbitres per al Barça-Madrid: desastre absolut, no agraden ni a culers ni tampoc a madridistes.

El Comitè Tècnic d'Àrbitres, màxim responsable de les designacions arbitrals vinculades a la Lliga, és en el punt de mira i no para de rebre crítiques duríssimes. Està clar que el ‘Caso Negreira’ i la famosa carta del Madrid no han ajudat, però el cert és que el nivell de l'arbitratge ha baixat i molt a Espanya. Ara, per si no hi hagués prou polèmica, el CTA ja ha confirmat un altre desastre: revelats els àrbitres del Barça-Madrid, hi ha sorpreses.

El divorci entre Barça i Madrid és total i més després del que va succeir en el Clàssic de Copa del Rei, embrutat per la polèmica arbitral. La RFEF, per la seva banda, tampoc dona suport al CTA i medita canvis, començant per carregar-se a Medina Cantalejo, número 1 arbitral a Espanya. El CTA, lluny d'arronsar-se, ha pres una nova decisió polèmica: hi ha àrbitres confirmats per al Barça-Madrid de Lliga.

Última hora: El CTA confessa el desastre, ja hi ha àrbitre per al Barça-Madrid de Lliga

El futbol espanyol viu dies de molt caos i enrenou per culpa de les constants polèmiques arbitrals, que s'han accentuat amb la carta del Reial Madrid publicada fa algunes setmanes. De fet, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es planteja un canvi dràstic en la direcció del CTA, que està liderada per l'andalús Medina Cantalejo i per Clos Gómez.

Un dels noms que ja ha tret el cap és el de Mateo Lahoz, àrbitre valencià ja retirat que passaria a liderar el CTA amb l'objectiu de posar pau. Abans que tot això es confirmi, el CTA segueix a la seva i ha pres una altra decisió: s'han confirmat els àrbitres que xiularan el partit entre Barça i Madrid.

Per sorpresa de ningú, el nom de l'àrbitre principal del partit no agrada ni al Barça ni tampoc al Madrid. L'elegit per xiular serà el canari Hernández Hernández i al VAR hi estaria Figueroa Vázquez, del col·legi andalús. Segons va avançar ‘El Chiringuito’, aquests dos àrbitres són els elegits pel CTA, encara que “encara no és oficial ni definitiu”.

El Barça veu aquesta possible designació com un clar favor al Reial Madrid, club blanc que vol canviar la forma d'arbitrar a Espanya i que proposa canvis molt radicals. Arran del 'Caso Negreira', l'entorn del Reial Madrid considera que LaLiga EA Sports "està podrida" i que cal una gran neteja perquè la competició sigui justa. El Barça insisteix que tot es tracta d'una campanya mediàtica.