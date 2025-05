Oficial, el Barça fitxa el millor de l'Athletic Club: Sorpresa, NO és Nico Williams

El Barça segueix escanejant el mercat de fitxatges a la recerca de reforços estratègics per a la seva plantilla, que aspira a aixecar el triplet amb Hansi Flick. Un dels equips que més mirades ha atret des de la Ciutat Comtal en els últims temps és l'Athletic Club, a punt de ser eliminat de l'Europa League. Ja en temporades passades, noms com el de Nico Williams o d'Iñigo Martínez havien despertat interès en la direcció esportiva del Barça, encara que finalment no es van concretar moviments definitius.

Ara, el focus del Barça en clau Athletic Club sembla haver-se desplaçat cap a una altra zona del camp: Hansi Flick no vol saber res de Nico Williams, extrem navarrès. Com 'e-Notícies' va avançar fa alguns mesos, el Barça passa de Nico Williams, ja que considera que el seu rendiment ha baixat i que no val la pena pagar els 60M€ de la seva clàusula.

El Barça estava molt interessat en Nico Williams, però el fitxatge del navarrès ja no és per a res prioritari per a Deco, Flick i companyia. Ara bé, el Barça no vol deixar de pensar en l'Athletic Club. Com si d'una història d'amor es tractés, Joan Laporta vol insistir: vol fitxar el millor jugador de l'equip de Valverde.

Nico Williams no, però el Barça vol el millor de l'Athletic Club, confirmat

Barça i Athletic Club compten amb dues de les millors pedreres d'Espanya, per la qual cosa ambdós clubs segueixen de prop el desenvolupament de les seves principals joves figures en formació. El Barça, en aquest cas particular, ha localitzat un talent que ja és millor que Nico Williams, un dels millors jugadors de l'Athletic Club. Joan Laporta ho té clar: és moment d'actuar i de tancar nous fitxatges per a aquest mercat de fitxatges i el gran objectiu passa per fitxar a l'Athletic Club.

El Barça té diversos reptes durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, però des de l'entitat culer asseguren que tot haurà de començar per complir amb la norma 1:1 de LaLiga. A més, el Barça assegura que, per poder fitxar futbolistes del calibre de Nico Williams, és probable que abans s'hagin de tancar algunes vendes importants, cosa que no està gens clara.

És, per aquest motiu, que Joan Laporta s'ha oblidat de Nico Williams i ha posat el focus en el que, segons el seu criteri, és el millor jugador de l'Athletic Club. “Mil vegades millor que Nico Williams”, asseguren fonts del Barça, il·lusionades amb el fitxatge.

Oficial, el Barça fitxa el millor de l'Athletic Club: Sorpresa, NO és Nico Williams

El mercat de fitxatges d'estiu està tancat, però el Barça vol aprofitar la seva bona dinàmica per desmantellar l'Athletic Club, que s'ha portat malament amb el 'Caso Negreira'. Nico Williams no serà el fitxatge del Barça, però Joan Laporta segueix volent fitxar a l'Athletic Club: al millor jugador de l'equip, concretament.

Igual que Joan Laporta, Deco també ho té molt clar: en aquest mercat de fitxatges toca reforçar el centre del camp. Adéu final a Nico Williams, el Barça s'ha marcat el repte de fitxar el millor futbolista de l'Athletic Club, que és migcampista.

Nico Williams és molt bo, però Joan Laporta considera que Oihan Sancet és encara millor. El Barça va amb tot a per el de Pamplona, que veuria amb bons ulls reforçar la medul·lar culer. El Barça destinaria uns 45M€ en Sancet, considerat un dels pilars de l'Athletic Club de Valverde.