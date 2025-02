Oficial, Deco deixa anar la bomba! Obre la porta a Ronald Araújo, se'n va: 'Si vol...'

Deco ha omplert de felicitat l'afició culer amb els seus últims moviments. El director esportiu del FC Barcelona, mà dreta de Joan Laporta des de la seva arribada a la directiva del club català a l'estiu de 2023, ha aconseguit armar un projecte molt sòlid. Malgrat les limitacions a nivell econòmic, el lusità ha sabut esprémer els recursos disponibles i s'ha apuntat diversos èxits, com la contractació de Flick.

Una de les seves últimes decisions ha estat la renovació de Ronald Araújo. El central uruguaià, que tenia una oferta de la Juventus de Torí per abandonar el Barça al gener, ja ha signat el seu nou contracte. Deco ha aconseguit retenir el charrúa fins al 2031, però té truc: la seva clàusula de sortida ha passat de 1.000 milions a només 65, provocant molts rumors sobre el seu futur.

Deco dona la cara i explica la veritat sobre Ronald Araújo

Fa poques hores, Deco ha concedit una extensa entrevista a TV3 en la qual ha parlat sobre Ronald Araújo i altres temes d'interès. En concret, va repassar les intencions del club a l'hora d'emprendre nous fitxatges, i també va deixar molt clar que Lamine Yamal és intocable.

Sobre els possibles fitxatges, Deco va assegurar que no són necessaris massa reforços, i va comparar la situació del Barça amb la del Manchester City. "El City s'ha gastat més de 200 milions aquest hivern. Nosaltres no ens podem permetre això, però tampoc necessitem portar quatre o cinc jugadors, nosaltres ja hem superat aquesta fase", va sentenciar.

I sobre Lamine, Deco va ser encara més taxatiu: "Hi ha jugadors clau i Lamine és un d'ells. No hi ha discussió sobre el seu futur, no hi ha preu, no hi ha tema, no ens fan ofertes per ell perquè saben que ni en parlaríem". No obstant això, les seves paraules sobre Ronald Araújo no tenen ni punt de comparació.

En concret, Deco va explicar que "Hem parlat i ell està content, però si en el futur, per qualsevol cosa, cal canviar, té les portes obertes per dir-nos-ho i canviarà". Una sentència que posa Ronald Araújo contra les cordes. Acaba de renovar, però ni el director esportiu del FC Barcelona li tanca la porta de sortida.

Ronald Araújo té 2 ofertes i Deco ho sap

Davant tal escenari, la Juventus i l'Arsenal es freguen les mans. Ambdós equips ja han contactat amb l'entorn de Ronald Araújo i ho tornaran a fer a l'estiu. Les paraules de Deco no fan més que confirmar que la seva clàusula de rescissió és una invitació en tota regla: 65 milions d'euros és un preu més que assequible.

Veurem què succeeix, però és evident que els rumors sobre Ronald Araújo es multiplicaran després de les declaracions de Deco. És cert que ha renovat fins al 2031, però si demana marxar, el club no posarà pegues. Veurem què succeeix a l'estiu.