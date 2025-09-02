Joan Laporta es lamenta: Un equip de la Premier deixa el Barça sense el millor fitxatge
El Barça tanca el mercat de fitxatges amb llums i ombres
El mercat de fitxatges ha arribat al seu final, així que Joan Laporta ja pot treure conclusions. Rashford, Rooney i Joan García han estat les incorporacions, mentre que Héctor Fort, Pablo Torre, Pau Víctor i Iñigo Martínez han hagut de fer les maletes per buscar un nou destí. Està clar que el Barça s'ha mogut aquest estiu buscant millorar els resultats obtinguts el curs passat.
Joan Laporta, amb aquest objectiu en ment, ha apretat fins a l'últim dia de mercat per trobar el jugador diferencial capaç que Flick està buscant. Sembla que, segons els rumors, la sortida de Fermín López podria haver desbloquejat aquesta operació, però finalment tot ha quedat en no res. L'andalús seguirà al Barça, així que Laporta no ha pogut fer front al traspàs que tenia en ment.
Fermín es queda i desactiva el pla d'emergència de Joan Laporta
Tot i els rumors, Fermín López seguirà al FC Barcelona. El Chelsea ho ha intentat de totes les maneres, però no ha estat possible, ja que ni Flick ni Fermín han acceptat les condicions de l'acord. Joan Laporta, per la seva banda, tampoc volia que l'andalús marxés traspassat al conjunt anglès, tot i que és cert que ja estava pensant en una solució immediata per al seu comiat.
Sí, perquè per complicat que sembli, el Barça no havia descartat el retorn de Xavi Simons. El canterà culer havia decidit sortir del Leipzig aquest estiu i així ha estat. Finalment, el seu destí ha estat el Tottenham, que ha pagat 70 milions d'euros per fer-se amb els seus serveis.
Joan Laporta s'acomiada de Xavi Simons
Durant molts dies, el nom de Xavi Simons ha sonat amb molta força a les oficines del FC Barcelona. Ja ho va fer l'estiu passat, quan Joan Laporta va intentar activar el seu retorn al Camp Nou. Aquest estiu, però, tot depenia de Fermín López, qui finalment ha decidit quedar-se.
Xavi Simons hauria ocupat el rol de Fermín López perfectament, suposant una operació rodona per als interessos del Barça. El Chelsea estava disposat a oferir 80 milions per l'andalús, mentre que Joan Laporta podria haver pagat només 70 per Xavi. Tot i això, malgrat els càlculs fets pel president culer, la realitat és que Fermín seguirà jugant al FC Barcelona.
