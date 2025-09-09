Màxima felicitat al Reial Madrid: es confirma la gran notícia d’Eduardo Camavinga
El migcampista francès dona una alegria a Xabi Alonso
El centrecampista del Real Madrid, el francès Eduardo Camavinga, ha passat tota la pretemporada recuperant-se de la seva última lesió de turmell. El jugador blanc pateix un esquinç que l'ha mantingut fora de la competició durant l'inici de Lliga. Camavinga es va perdre el partit inicial al Bernabéu contra Osasuna, així com els posteriors contra Oviedo i Mallorca respectivament.
Tanmateix, tot ha canviat. Arriscant, Eduardo Camavinga podria fins i tot estar present en el proper enfrontament contra la Real Sociedad. El francès rebrà amb total seguretat l'alta mèdica, encara que encara està per veure si Xabi Alonso li dona minuts des del primer dia.
L'entrenador del Real Madrid celebra la recuperació total d'Eduardo Camavinga, però considera que necessitarà fer una mini pretemporada. Ha d'assolir un estat de forma competitiu abans de saltar al terreny de joc per evitar noves lesions. Així, el més probable és que Camavinga torni a estar al 100% per al derbi davant l'Atlético que se celebra a final de mes.
Eduardo Camavinga vol passar pàgina
El centrecampista francès del Real Madrid ja veu la llum al final del túnel: està pràcticament recuperat del seu esquinç al turmell dret. La lesió d'agost va frenar en sec la seva intenció d'arrencar la temporada amb un rol protagonista a l'equip. Eduardo Camavinga esperava fer-se un lloc a la medul·lar després de la marxa del croat Luka Modric.
Tanmateix, el curs passat va ser especialment dur per a Camavinga, que va encadenar fins a 35 partits absent entre el Real Madrid i la Selecció Francesa. L'últim contratemps físic sofert suposa la cinquena lesió en menys d'un any, una dada que preocupa especialment a Chamartín. Però ara, un cop recuperat, Camavinga vol deixar enrere el calvari amb les lesions i intentar trobar la regularitat que tant necessita.
Fi del calvari
El Real Madrid confia que l'aturada internacional serveixi per completar la recuperació d'Eduardo Camavinga. El seu retorn serà important per a l'equip aportant múscul, desplegament físic i equilibri a la medul·lar. Si rendeix bé, pot arribar a ser titular.
El francès és un extraordinari jugador amb un excel·lent toc i un desplegament físic impressionant. El seu taló d'Aquil·les, fins ara, han estat els seus continus problemes físics, que li han impedit tenir la regularitat necessària per ser un indiscutible a l'onze. Ara, tanmateix, espera que amb Xabi Alonso s'iniciï una nova etapa a la seva carrera lluny de les lesions i amb molt protagonisme.
Més notícies: