Courtois segueix sense creure-s'ho: vivència desagradable al vestidor del Real Madrid
El porter belga té clar que no pot tornar a passar
Thibaut Courtois ha vist de tot al Real Madrid, des de nits històriques fins a derrotes doloroses
Tanmateix, el que va viure a l'última jornada va ser, segons diverses veus, la bronca més gran al vestidor del Real Madrid des de l'arribada de Xabi Alonso
El motiu no va ser cap altre que l'actitud de Vinícius Júnior, cada cop més qüestionada pels seus companys. El brasiler va ser suplent contra el Real Oviedo, una cosa que no li va agradar gens
Va demanar explicacions a Xabi Alonso i va mostrar un enuig que va sorprendre tothom, tenint en compte que la temporada tot just acaba de començar. Aquesta tensió es va traslladar al camp i, finalment, al lloc designat com a vestidor
Thibaut Courtois pren la paraula
El porter belga, capità i referència de l'equip, va ser un dels primers a recriminar-li l'actitud
A ell s'hi van afegir Kylian Mbappé, Dani Carvajal i Fede Valverde, tots molestos perquè el carioca va estar a punt de deixar el Madrid amb deu. Per als líders del Real Madrid, aquesta conducta frega la irresponsabilitat
Vinícius va simular un penal que li va costar una groga i, més tard, es va encarar amb l'àrbitre en la celebració del segon gol
Mbappé fins i tot li va haver de tapar la boca per evitar l'expulsió. Courtois, tip d'aquestes sortides de to, li va fer veure que “no pot ser que sempre hi hagi polèmiques” al seu voltant
Xabi Alonso també el va assenyalar
La reprimenda no va venir només dels seus companys. Després del partit, Xabi Alonso li va deixar clar que no consentiria més actituds tòxiques
Li va recordar que al seu equip tothom ha de remar en la mateixa direcció, defensar quan toca i mantenir la calma en els moments difícils
El tècnic tolosà li va advertir que, si segueix igual, el continuarà deixant a la banqueta. El missatge va ser directe: el talent no justifica el desordre, i en aquest Madrid ningú està per sobre de la disciplina col·lectiva
Vinícius Júnior, sota la lupa
Al club saben que Vinícius té qualitat de sobres per marcar diferències, però la paciència s'està esgotant
Les seves provocacions a l'àrbitre, els seus gestos a la graderia i el seu caràcter impulsiu generen problemes que acaben afectant el grup
Per això, al vestidor se li exigeix que canviï d'actitud com més aviat millor. Mbappé i Courtois volen líders compromesos, no estrelles en solitari
Per la seva banda, Xabi Alonso ja ha demostrat que no li tremolarà el pols per fer seure qualsevol jugador, fins i tot un amb el pes mediàtic de Vinícius Júnior
La temporada tot just comença i el brasiler està en el punt de mira. La situació és clara: O recupera la calma i es centra a jugar bé a futbol, o corre el risc de quedar-se sense el protagonisme que tant reclama
