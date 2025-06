Hansi Flick acata les ordres de Joan Laporta: la joia de la Masia se'n va de franc

És indiscutible que Joan Laporta i Hansi Flick han format un gran tàndem, cadascun en la seva parcel·la específica al servei del club. El tècnic alemany ha retornat la il·lusió a un vestidor derrotat i els èxits no han trigat a arribar. Els mètodes de treball de Flick han fructificat en poc temps i han estat perfectament assimilats per la plantilla.

Per la seva banda, Joan Laporta va ser qui va apostar, juntament amb Deco, per l’arribada de Hansi Flick a la banqueta del Barça. El president ha estat clau per a la reestructuració econòmica dels darrers anys salvant el club d’una crisi sense precedents. Tant Joan Laporta com Flick es mouen en la mateixa línia, però difereixen en certs temes.

Un exemple d’això el tenim en Andreas Christensen: mentre Hansi Flick és partidari de la seva continuïtat, Joan Laporta aposta pel seu traspàs. Però Christensen no és l’únic en una situació així, ja que una de les majors perles de La Masia també ha provocat reunions i converses sobre el seu futur. Parlem d’Hugo Alba, ariet del Juvenil A i estrella del grup que ha aconseguit el triplet.

Hugo Alba, la perla del Juvenil A, se’n va gratis

El davanter centre del Juvenil A culer, Hugo Alba, ha aconseguit anotar 28 gols al llarg de la temporada. Tot i això, el davanter abandonarà la disciplina culer aquest estiu. Acaba contracte i, segons ha explicat, sembla que la direcció esportiva del club català no ha mostrat gaire interès en el seu futur, així que ha decidit fer les maletes i marxar.

Tal com ha explicat el mateix Hugo Alba, han passat coses incomprensibles: "Veient les dues últimes temporades, com m’han tractat, no m’he sentit tot el valorat que em mereixia. M’hauria agradat participar en algun entrenament del primer equip perquè crec que l’oportunitat me l’he guanyada personalment i no m’ha arribat".

Hugo Alba ha decidit sortir del Barça per no gaudir d’oportunitats, no només amb Flick, sinó també al filial. "Veient que al filial hi havia moltes baixes de davanters i que estaven en posicions de descens. No tinc resposta per això, ha estat una situació estranya, no m’he sentit prou valorat: són coses internes del club que no se saben", ha sentenciat el pichichi del Juvenil.

L’OFK Belgrad fitxa Hugo Alba

Hugo Alba ja es troba a Belgrad per passar la revisió mèdica. Serà un club pont ja que farà la pretemporada amb l’Estrella Roja, tots dos clubs comparteixen la seva propietat. Marxa a l’OFK Belgrad, amb qui signa per 3 temporades.

Hugo Alba va arribar al Barça el 2013 procedent de l’Elche i ha posat definitivament el seu punt i final a l’entitat culer. Una joia de la pedrera que no ha rebut cap oportunitat, ni tan sols al filial. Hugo Alba ha estat el capità d’un Juvenil A que ho ha guanyat tot inclosa la UEFA Youth League en una temporada per emmarcar.