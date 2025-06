Gerard Romero explica per què al Barça no volen Nico Williams: 'Un club de...'

Nico Williams s'ha tornat a convertir en el gran protagonista del mercat de fitxatges. El seu nom torna a sonar amb força a les oficines del FC Barcelona després de les negociacions que van tenir lloc durant l'estiu passat. L'extrem basc va estar a punt de fitxar pel Barça, però va decidir quedar-se a l'Athletic per intentar disputar la final de l'Europa League que es jugava a San Mamés.

Arran d'aquest rebuig, en alguns sectors del Barça es va tancar la porta a Nico Williams. Va deixar de ser una prioritat i va passar a ser un fitxatge frustrat, un més dels molts intents que mai van arribar a concretar-se. El seu nom va anar perdent pes a l'agenda esportiva del club, mentre altres objectius han anat guanyant protagonisme.

Nico Williams torna a escena, però no agrada a tothom

Tanmateix, i per sorpresa de molts, l'interès del Barça ha ressorgit. Aquesta vegada ha estat Deco, director esportiu del club, qui ha reactivat el contacte reunint-se recentment amb l'agent de Nico Williams. En aquesta reunió ha quedat clar que Nico, ara sí, estaria disposat fins i tot a fer un esforç econòmic per facilitar la seva arribada al Camp Nou.

Però no tot és tan fàcil com sembla, ja que tal com ha revelat el periodista Gerard Romero, existeixen certes reticències dins la cúpula del FC Barcelona. Alguns directius no veuen amb bons ulls la incorporació de Nico Williams. El motiu? La seva estreta amistat amb diversos jugadors joves del vestidor: Lamine Yamal, Pedri, Alejandro Balde i Fermín López.

Gerard Romero confessa la veritat sobre Nico Williams: "El Barça no vol un club d'amics"

Gerard Romero ho ha explicat amb claredat: "El tema de les amistats preocupa, ja que hi ha qui no vol que el Barça es converteixi en un club d'amics". Segons aquesta visió, l'equip necessita més professionalitat i menys vincles personals entre els futbolistes. El temor és que aquestes relacions puguin afectar la disciplina o l'ambient competitiu al vestidor.

De moment, no hi ha una decisió definitiva. Nico Williams segueix a la llista de possibles reforços, però no convenç a tothom per igual. La seva qualitat és indiscutible, però la seva relació amb Lamine Yamal o Balde genera dubtes.

Veurem si finalment aconsegueix convèncer els dirigents culers. El seu somni és jugar al costat del seu amic Lamine Yamal al Camp Nou, però l'operació, a dia d'avui, no està gens clara. La pilota, ara, és a la teulada del Barça, que ha de prendre una decisió important amb Nico Williams.