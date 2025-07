Ter Stegen és el primer de la llista: Deco i Flick decideixen els 4 descartats del Barça

L'operació sortida al Barça va agafant forma, després de l'arribada dels fitxatges, ara toca donar sortida a jugadors amb els quals no es compta. Després de les arribades de Joan García, Rashford i Bardghji, la direcció esportiva centra els seus esforços en les possibles vendes. Deco i Flick, en constant comunicació, ja han assenyalat 4 candidats per abandonar la disciplina culer

El primer descart, i el més urgent, és a la porteria: Flick no compta amb Ter Stegen, que a dia d'avui és el problema. Amb contracte en vigor fins al 2028 i una fitxa molt elevada, el porter internacional alemany no ho posarà fàcil. L'alemany vol la carta de llibertat i que s'aboni el que resta de contracte, una xifra que podria arribar als 42M euros

D'altra banda, Ter Stegen estaria pensant passar una altra vegada pel quiròfan pels seus problemes recurrents a l'esquena i podria estar tres mesos de baixa. La situació es complica al Barça i no es veu un acord a curt termini. A part de Ter Stegen, el Barça ha identificat tres descartes més que haurien de sortir del club en les pròximes setmanes

Els descartes de Deco i Flick

Tal com s'ha indicat, Deco i Flick han decidit que jugadors com Pau Víctor, Oriol Romeu i Iñaki Peña han de sortir en breu El que està molt a prop de deixar l'entitat culer és el davanter català Pau Víctor, que estaria ultimant el seu fitxatge pel Braga portuguès. Després de tan sols un any al Barça, el jove davanter provarà fortuna a la lliga portuguesa

El traspàs de Pau Víctor podria deixar a les arques del Barça una quantitat propera als 12M, una oferta del tot inesperada. Les negociacions van per bon camí i s'espera que en els pròxims dies es pugui oficialitzar el seu traspàs definitiu. Ara, Deco està treballant en la sortida dels altres dos jugadors citats, el problema és la manca d'ofertes per Iñaki Peña, que finalitza el seu contracte el 2026

Oriol Romeu podria signar la carta de llibertat

L'últim descart damunt la taula, de moment, és Oriol Romeu, amb el qual no es compta en absolut. Aquest cas es veu més fàcil que el d'Iñaki Peña, ja que Romeu ja és un jugador veterà amb una fitxa baixa. Joan Laporta i Deco estan per la labor de donar-li la carta de llibertat un cop rescindit el seu contracte

L'acord es preveu en els pròxims dies, tenint en compte que també és una alternativa molt favorable per a l'esportista. Amb la carta de llibertat a les seves mans, el seu fitxatge per algun club interessat en els seus serveis serà més fàcil per a Romeu. Un cop solucionada la sortida dels jugadors esmentats, no es descarta la sortida d'algun altre jugador de la plantilla