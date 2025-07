Gir de 180 graus amb Dani Ceballos i Eduardo Camavinga: gran notícia al Bernabéu

El Real Madrid té com a prioritat trobar un nou organitzador de joc abans que tanqui el mercat de fitxatges. La retirada de Kroos aquest estiu i la recent marxa de Luka Modric han deixat Xabi Alonso sense els seus principals referents creatius al centre del camp. Un buit que va quedar en evidència durant el passat Mundial de Clubs, quan Arda Güler va intentar ocupar aquest rol sense gaire èxit.

Arda Güler no convenç com a migcentre

En el torneig disputat fa unes setmanes, Güler va ser provat com a organitzador. Tanmateix, el seu perfil no encaixa amb les exigències d'aquesta demarcació. El jove turc brilla més a prop de l'àrea rival, on pot explotar el seu desequilibri i creativitat, mentre que en tasques de construcció, pateix.

Aquesta prova, més que una solució, va ser un senyal clar que el club necessita moure's al mercat. Des de llavors, el Madrid ha sondejat diversos noms per omplir el buit: Rodri, del Manchester City; Vitinha, del PSG; i Alexis Mac Allister, del Liverpool. Tots ells compleixen amb el perfil buscat, però el seu fitxatge es preveu complicat per qüestions econòmiques i contractuals.

La solució és a casa

En les últimes hores, hi ha hagut un gir inesperat. Segons el diari 'AS', el club ha decidit apostar per dos jugadors que ja són a la plantilla: Dani Ceballos i Eduardo Camavinga. Tots dos semblaven tenir peu i mig fora del Bernabéu, però ara són considerats peces clau per a Xabi Alonso.

El cas de Dani Ceballos sorprèn especialment. Gairebé no va jugar al Mundial de Clubs i havia deixat entreveure el seu desig de tornar al Betis. Tanmateix, ha convençut el cos tècnic amb el seu compromís i experiència.

Per la seva banda, Eduardo Camavinga gairebé no va jugar la temporada passada en gran part per culpa de les lesions. Per això, molts donaven per fet que seria un dels descartats, però sembla que la situació ha canviat.

Sense fitxatges, però amb futur

El nou pla del Real Madrid complica l'arribada de reforços. L'aposta per Ceballos i Camavinga tanca les portes a fitxatges immediats en aquesta posició. No obstant això, també garanteix continuïtat i estabilitat al vestidor.

Xabi Alonso confia que, amb minuts i confiança, tots dos puguin assumir el rol d'organitzadors. Queda per veure si estaran a l'alçada del llegat de Kroos i Modric, però de moment, el Real Madrid ha decidit mirar cap a dins abans que fora. I això, en un club acostumat a gastar, ja és notícia.