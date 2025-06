Tensió entre Hansi Flick i Joan Laporta: el Barça ven el seu comodí sense permís

El gran encert de Joan Laporta en els darrers temps ha estat apostar decididament per Hansi Flick. La decisió de canviar d'entrenador va arribar després d'una temporada aciaga a molts nivells. Xavi va ser destituït i Laporta va escollir Flick com a nou capità de la nau culer després de valorar altres candidats com De Zerbi o Míchel.

Des de la seva arribada, el tècnic alemany ha capgirat l'energia i la motivació que desprèn el vestidor culer. Els mètodes de Hansi Flick i la seva manera de recuperar la confiança dels jugadors han estat crucials perquè tots mostrin el seu millor nivell. Podem dir sense por d'equivocar-nos que l'aposta de Joan Laporta va ser tremendament encertada.

Tanmateix, tot i la bona relació que mantenen, Joan Laporta i Hansi Flick no sempre opinen de la mateixa manera. Així ha quedat demostrat amb la situació d'un jugador important de l'elenc culer. Flick ha demanat expressament la seva continuïtat, però Laporta ja està treballant en la seva sortida del club.

El dilema de Joan Laporta i Hansi Flick es diu Andreas Christensen

Andreas Christensen, central danès del Barça, ha estat un jugador important en els darrers anys. La seva versatilitat, jugant tant de central com de pivot defensiu, li ha permès guanyar-se un lloc al vestidor culer. Tanmateix, aquesta darrera temporada ha estat víctima de múltiples lesions que han frenat la seva continuïtat i que han empès Joan Laporta a pensar en la seva sortida.

Tanmateix, en el tram final de la campanya, Andreas Christensen ha demostrat que pot ser molt important. La solidesa que ha mostrat en defensa i la seva capacitat per adaptar-se a diverses posicions no han passat desapercebudes per a Hansi Flick. I, precisament per això, el tècnic alemany ha demanat la seva continuïtat.

Joan Laporta rep una oferta per vendre Andreas Christensen

Malgrat els elogis de Hansi Flick, Joan Laporta té un altre pla per a Andreas Christensen. El president del Barça ha rebut una oferta de l'Al-Nassr, equip de la lliga saudita, que ascendeix a 18 milions pel danès. Joan Laporta considera que aquesta és una bona oportunitat econòmica per al club i està disposat a acceptar la venda.

Per la seva banda, Hansi Flick no veu amb bons ulls la sortida d'Andreas Christensen tot i l'oferta de 18 milions. El tècnic alemany confia en el jugador i considera que la seva versatilitat és un actiu molt valuós per a l'equip. Aquesta diferència d'opinions entre Flick i Laporta ha començat a generar tensions internes, ja que tots dos tenen visions oposades sobre el futur del danès.